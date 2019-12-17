В школе Яктылык Самары прошло награждение участников III Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Призвание»

16 декабря в самарской школе «Яктылык» прошло награждение участников III Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Призвание», который состоялся в Казани.

В этом году организаторы пошли навстречу пожеланиям и тех участников, которые проживали в других регионах России (Поволжья) и по объективным причинам не могли присутствовать лично, поэтому позволили им принять заочное участие в данном мероприятии. Для этого представители других областей отправили видео своего выступления в адрес оргкомитета.

В заочном конкурсе приняли участие Театр танца «Йолдыз» (руководитель — учитель ритмики Сурина Алия Минахсяновна), а также она сама в номинации хореография(соло) и юная вокалистка Саитова Альмира со своим педагогом – учителем музыки Шамсутдиновой Алиной Ринатовной.

Все участники — ученики школы «Яктылык» и их наставники получили высшую оценку жюри конкурса (председатель жюри-профессор, зав.кафедрой вокала института культуры г. Казани, народная артистка России и Республики Татарстан В.А. Ганеева). Театр танца «Йолдыз» и юная вокалистка Саитова Альмира и их педагоги стали Лауреатами 1 степени, а педагоги удостоились Благодарственного письма.

Вручение наград победителям прошло в школе «Яктылык». Дипломы вручал директор детско-юношеского и взрослого фестиваля-конкурса татарской культуры «Мирас» («Наследие») Саитов Искандар Зиннурович, который по приглашению руководства института культуры был членом жюри данного конкурса.

tatar-duslyk.ru