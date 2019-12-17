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В школе Яктылык Самары прошло награждение участников III Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Призвание»

В школе Яктылык Самары прошло награждение участников III Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Призвание»

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Общество, Соотечественники, 17.12.2019 0 22

16 декабря в  самарской школе «Яктылык» прошло награждение участников III Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Призвание», который состоялся в Казани.

В этом году организаторы пошли навстречу  пожеланиям    и тех участников,  которые проживали  в других регионах  России (Поволжья)  и  по объективным причинам  не  могли присутствовать лично,    поэтому  позволили им принять заочное участие в данном мероприятии. Для этого  представители других областей    отправили   видео своего выступления в адрес  оргкомитета.

В  заочном конкурсе приняли участие  Театр танца «Йолдыз» (руководитель  — учитель ритмики Сурина Алия  Минахсяновна), а также она сама в номинации хореография(соло) и юная вокалистка Саитова Альмира со своим педагогом – учителем  музыки Шамсутдиновой Алиной  Ринатовной.

Все участники  — ученики школы «Яктылык»  и их наставники получили высшую оценку жюри конкурса (председатель жюри-профессор, зав.кафедрой вокала института культуры г. Казани, народная артистка России и  Республики Татарстан  В.А. Ганеева). Театр танца «Йолдыз»  и юная вокалистка Саитова Альмира и их педагоги стали Лауреатами  1 степени, а педагоги удостоились  Благодарственного  письма.

Вручение  наград победителям  прошло в школе «Яктылык». Дипломы вручал директор детско-юношеского и взрослого фестиваля-конкурса татарской культуры «Мирас» («Наследие») Саитов Искандар Зиннурович, который по приглашению руководства института культуры был членом жюри данного конкурса.

tatar-duslyk.ru

 

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