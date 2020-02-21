В «Штабе татар» прошла встреча с академиком Индус Тагировым

Штаб татар Москвы организовал лекцию академика Индус Ризаковича Тагирова «Историческая личность Мирсаида Султан-Галиева и вопросы федерализма в современной России».

В мероприятии приняли участие представители татарской общественности Москвы — ученые, студенты, председатели и активисты студенческих клубов, молодёжных движений, а также видные аксакалы.

Индус Тагиров подробно рассказал историю татар и Татарстана, молодежь призвал продолжать и умножать славные традиции татарского народа. Также высоко оценил деятельность «Штаба татар».

Индус Тагиров вспомнил историю создания Всемирного конгресса татар, подписания двухстороннего договора между федеральным центром и Татарстаном, терло вспомнил Василия Лихачёва, внёсшего большой вклад в развитие Татарстана.

Казанский академик также ответил на вопросы московских татар. Например, многих волнует вопрос сохранения татарского языка. Индус Тагиров призвал общественников более активно работать в этом вопросе, сделав акцент на открытие курсов, частных школ и детских садов.

После завершения лекции мероприятие продолжилось в формате круглого стола и многие успели академику задать вопросы по татарской истории.

Штаб татар поблагодарил Индуса Тагирова за участие в мероприятии и вручил благодарственное письмо.

tatar-shtab.ru