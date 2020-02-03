В «Штабе татар» прошла встреча с создателями фильма «Кире»

2 февраля в «Штабе татар Москвы» прошла встреча с создателями татарского фильма «Кире».

На мероприятии с татарской общественностью Москвы приняли участие режиссёр фильма Рустам Рашитов, актеры Фанис Зиганшин, Зульфия Валиева, Идель Кыямов и другие. Встреча вызвала большой интерес среди активистов молодёжного движения и татарского студенчества. Также участниками встречи с актерами и режиссёром фильма «Кире» стали председатели татарских автономий Москвы и ветераны татарского сообщества.

Режиссеру и актерам задавали множество вопросов о проблемах, поднятых в фильме, идее создания и производстве фильма, а также о дальнейших творческих встречах.

Активисты «Штаба татар» отметили, что идея фильма очень актуальная.

«Мы в Москве стараемся сохранять татарский язык и культуру, а этот фильм нам сможет помочь татарскую молодежь приобщить к родной культуре и остановить ассимиляцию среди подрастающего поколения. Спасибо создателям фильма «Кире» -, отметила Гульнара Яруллина.

Гости встречи выразили благодарность «Штабу татар» за возможность приобщиться к татарскому кино и надежду, что подобные мероприятия будут проходить чаще.

Штаб татар