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В Сибае состоялась закрытая премьера драмы-реквиема «Шаймуратов-генерал»

В Сибае состоялась закрытая премьера драмы-реквиема «Шаймуратов-генерал»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 10.07.2020 0 3

Сибайский башкирский драматический театр имени Арслана Мубарякова выпустил драму-реквием Флорида Булякова «Шаймуратов-генерал». Спектакль поставил главный режиссер Туймазинского государственного татарского драматического театра Ильнур Муллабаев. Он признался, что давно мечтал посвятить своему деду, который прошел всю войну и встретил победу в Кенигсберге, подобную постановку. Режиссер назвал писателя Флорида Булякова гениальным.

«В этой пьесе отражена наша история. Она не документальная, в основу драмы легла не судьба подлинного комдива генерал-майора Минигали Шаймуратова, а образ одноименной песни, широко известной в народе и ставшей по сути громоносным символом участия башкир в Великой Отечественной войне. Вначале думал, что это плакатная пьеса, шашки в руки, песня и вперед! Но не тут-то было. Драма-реквием. Реквием – язык траура, скорби, горя. Это выражение эмоций на происходящее вокруг. О трагедии талантливого человека», — отметил Ильнур Муллабаев.

Художник-постановщик спектакля — заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Калмыкия, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области театрального искусства «Тантана» Валерий Яшкулов впервые сотрудничал с Сибайским театром. Декорации на сцене состояли лишь из пилонов и снарядных ящиков, создающих эффект войны.

«Пилоны сами по себе дают некий символизм героизма, светящиеся внутри, растресканные. За счет построения сооружений из этих пилонов и ящиков они становятся функциональными, дополняют картину спектакля, — пояснил художник. — Пилоны — еще дополнительная внешняя форма, как декорационный элемент, несущий определенный символизм. Они – и стены штаба дивизии, и элементы в бою, и седло, и бревна на делянке, где трудились в тылу женщины, они же – памятники-обелиски павшим в боях».

Музыку к спектаклю написал начинающий композитор, автор эстрадных песен Ильсаф Вадутов. В записи треков приняли участие кураист Азат Бикчурин и певица Энже Вадутова. Композитор сообщил, что самой сложной и поэтому самой интересной для него оказалась сцена битвы.

«Это драматический и трагический эпизод, где кавалерийская дивизия, попавшая в окружение, вооруженная только саблями, вступает в неравный бой с немецким танковым батальоном, тяжелой артиллерией. Не менее интересны два трека, которые звучат рефреном в спектакле, это Колыбельная, которую поют матери, жены, любимые над погибшими героями и «Мясорубка», которая характеризует все ужасное и бездушное, что происходит во время войны», — рассказал Ильсаф Вадутов.

Спектакль поставлен в рамках проекта «Единой России» «Культура малой родины». После состоявшегося закрытого показа приглашенные из Уфы театральные критики дали высокую оценку постановке.

bashinform.ru

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