В Сибайском башдрамтеатре готовят спектакль о генерале Шаймуратове

В Сибайском башдрамтеатре имени А. Мубарякова в закрытом формате прошла сдача спектакля по героической драме Ф. Булякова «Шаймуратов-генерал».

Режиссёр-постановщик — главный режиссер Туймазинского татарского драмтеатра Ильнур Муллабаев.

Выпускник Уфимского института искусств, режиссерского факультета ГИТИСа Ильнур Муллабаев работал актером в татарском театре «Нур», прошёл созерцательную практику по мастерству актёра и режиссуре в Нью-Йорке и Чикаго. Долгие годы работал режиссером-постановщиком Молодежного театра РБ. Поставил около 20 спектаклей.

Художник-постановщик – Валерий Яшкулов, заслуженный деятель искусств РФ и Республики Калмыкия. Сейчас работает главным художником Мензелинского татарского драмтеатра имени С. Амутбаева (Республика Татарстан).

Балетмейстер – Ярослав Францев, хореограф, танцовщик, автор семинаров «Свободное тело», «Поэзия Танца», «Свобода в Игре», автор и режиссёр восьми самостоятельных спектаклей. По его словам, это не бытовой спектакль. Когда планировали сцену боя, было принято решение, что это будет танец, не традиционный, отсылающий конкретно к башкирской культуре. Точкой отправки послужил образ «северных амуров». Вооружённые всего лишь луком и стрелами, «северные амуры» в свое время внушали ужас наполеоновским солдатам своим умением выпускать град стрел в короткий промежуток времени, который гренадерам требовался для перезарядки ружей.

В главной роли — актёр и режиссёр театра Вадим Гильманов.

К слову, постановка осуществлена в рамках проекта «Культура малой родины».