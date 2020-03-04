В Симферополе открылась выставка Елабужского музея-заповедника

3 марта Елабужский государственный музей-заповедник открыл в Крымском этнографическом музее выставку «Многоцветие татарской национальной культуры» – одну из экспозиций проекта «В гостях у татар», посвященного 100-летию образования ТАССР. Проект реализуется при поддержке Министерств культуры Российской Федерации, Республики Татарстан и Республики Крым, Союза музеев России, представительств Татарстана в регионах, Национального Совета Всемирного конгресса татар.

Гостей поприветствовали председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев, директор Крымского этнографического музея Юрий Лаптев, консультант Постоянного представительства Республики Татарстан в Республике Крым и городе Севастополе Инна Буланова, руководитель Региональной общественной организации «Федерация татар и башкир Крыма» Марат Массалимов, руководитель Регионального центра народных ремёсел «Орьнек Эдие Шаменова, заслуженный художник Республики Крым Ирфан Нафиев, председатель Межнационального центра культуры и творчества «Женщины Крыма» Халида Ахмеджанова. Елабугу представляли заместитель генерального директора музея-заповедника Марина Жарковская и заведующая Музеем современного этноискусства Зиля Нигамаева.

Музыкальное настроение создавала солистка Крымской государственной филармонии Динара Хафизова, исполнившая песни на татарском языке. Завершилась церемония дегустацией татарских национальных лакомств и кондитерских изделий от предприятия «Эссен Продакшн АГ».

На выставке представлено около 180 предметов из этнографической коллекции музея-заповедника: татарские костюмы, элементы национальной одежды, посуда, мебель, музыкальные инструменты и многое другое. Здесь можно увидеть накосники, воротниковые подвески, перевязь, серьги и браслеты, современные стилизованные шамаили, национальные сапоги – ичиги, подушки и панно с растительным орнаментом.

Украшением экспозиции стали 50 работ заслуженных художников Татарстана и Башкортостана – участников 14 международных симпозиумов по современному искусству, организуемых Елабужским государственным музеем-заповедником.

Информационный центр

Елабужского государственного музея-заповедника