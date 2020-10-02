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В Сирии открыли памятник Герою России Ряфагату Хабибуллину

В Сирии открыли памятник Герою России Ряфагату Хабибуллину

в Новости, 02.10.2020 0 2

В Сирии открыли памятник Герою России — командиру 55-го отдельного вертолетного полка Южного военного округа Ряфагату Махмутовичу Хабибуллину. Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

Ряфагат Махмутович погиб во время выполнения боевой задачи в Сирии в июле 2016 года. Во время вылета экипаж атаковал террористов запрещенной в России группировки ИГИЛ. Наступление боевиков было сорвано, но когда вертолет уже взял курс на базу, его сбили огнем с земли.

Сына татарского народа, о котором узнала вся страна, похоронили в родном селе Ульяновской области.

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