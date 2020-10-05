В Сирии открыли памятник командиру экипажа сбитого вертолета Ряфагату Хабибуллину

На территории российской авиабазы в Сирии Хмеймим открыли памятник Герою России полковнику Ряфагату Махмутовичу Хабибуллину.

Церемония прошла в день пятилетия с начала военной операции России по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок.

Мероприятием руководил командующий группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко. Кроме него в мероприятии приняли участие вдова полковника Хабибуллина и его сын, военнослужащие авиабазы, а также военнослужащие Сирийской Арабской Республики.

Памятник высотой около 3 метров представляет собой бюст полковника, помещенный на постамент в виде колонны.

Ряфагат Хабибуллин погиб 8 июля 2016 года при выполнении боевого задания в провинции Хомс недалеко от Пальмиры, он руководил экипажем сбитого боевиками вертолета.

«Всю свою жизнь полковник Ряфагать Махмутович Хабибуллин был на передовых рубежах нашей Родины. Сотни раз поднимал свой вертолет, выполняя боевые задачи в военных конфликтах последних десятилетий, проявляя мужество, самоотверженность и высочайший профессионализм. Но в тот день судьба уготовила большую трагедию замечательному летчику, патриоту своей страны. Он как солдат погиб в бою», — сказал генерал-лейтенант Александр Чайко.

«Мы помним и чтим память обо всех погибших здесь на сирийской земле. Сегодня с нами жена полковника Хабибуллина — Рамиля Мясумовна, которая прибыла на сирийскую землю почтить память и открыть памятник мужу, отцу, замечательному нашему боевому товарищу в тех местах, где он воевал и совершил свой последний полет. Именно поэтому нашим долгом является увековечивание подвига российского офицера на территории авиабазы Хмеймим», — добавил командующий сирийской группировкой российских войск.

После официальной части все военнослужащие возложили цветы к новому памятнику героя-летчика и недавно открытому памятнику погибшим при выполнении воинского долга в Алеппо медсестрам.

Ряфагат Хабибуллин в армейской авиации, а под этим названием в первую очередь воспринимают именно вертолетчиков, был фигурой известной. Командира 55-го отдельного вертолетного полка Южного военного округа знали профильные спецы во всех Вооруженных Силах России, как, впрочем, и сухопутные собратья, с которыми он бок о бок прошел две Чеченские войны, Южную Осетию, а в последний год и Сирию. Из последней командировки Ряфагать Махмутович не вернулся.

«Это вертолетчик от Бога, человек, который чувствует машину седалищным нервом, кончиками пальцев, – не без гордости говорил о своем подчиненном ныне покойный командующий армейской авиации Сухопутных войск Виталий Егорович Павлов. – В Чечне, в горах, он вписывал вертолет в узкие впадины ущелий и сваливался буквально на головы боевиков, которые беззаботно пили чай, даже не предполагая, что им грозит возмездие с воздуха. Анализируя его полеты, как в составе пары, звена, индивидуального выполнения задания, я восхищался тактикой при выполнении задания, оригинальностью принимаемых решений».

Генерал Виталий Павлов, который был «главным военным вертолетчиком», ушел из жизни, как и Хабибуллин, в 2016 году. «Летчики не умирают, они улетают и не возвращаются» — наверное, это было сказано и про них.

Рафягата Хабибуллина — сына татарского народа, о котором узнала вся страна, похоронили в родном селе Ульяновской области.

tatmsk.tatarstan.ru