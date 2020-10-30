В Смоленске обсудили культурно-историческое взаимодействие татар и русских

В Смоленске состоялся «круглый стол», посвященный культурно-историческому взаимодействию татарского и русского народов. В мероприятии приняли участие председатель Смоленского областного общественного движения «Центр татарской культуры «Туган ил» Анват Тухватуллин, председатель Общественного совета при УМВДРФ по Смоленской области Елена Ульяненкова, сотрудники УМВДРФ по Смоленской области. К работе «круглого стола» присоединились онлайн представители органов исполнительной власти, общественных национальных организаций, учреждений образования.

Анват Тухватуллин рассказал участникам мероприятия, что Смоленское областное движение «Центр татарской культуры «Туган ил» (Родина) было создано 20 лет назад и основывается на принципах сохранения традиций, языка, культурного наследия. Общественные национальные организации делают очень большую работу, благодаря чему на Смоленщине сохраняется национальное согласие. Руководители всех общественных национальных организаций между собой дружат, и все назревающие конфликтные ситуации решают сообща, тем самым подавая пример, как надо жить и сотрудничать. Анват Тухватуллин отметил, что центр «Туган ил» всегда готов к активному участию в культурной жизни региона. Участникам встречи рассказали много интересных фактов о роли татарского народа в истории региона.

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