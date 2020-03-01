В Сочи прошел турнир по борьбе корэш

24 ноября 2020 года на базе гимназии № 6 города Сочи состоялся первый в 2020 году краевой турнир, инициатором проведения которого выступило региональное отделение Федерации Корэш России в Краснодарском крае. В турнире, организованным в честь Дня защитника Отечества, приняли участие мальчики, юноши и юниоры в возрасте от семи до семнадцати лет — всего более пятидесяти спортсменов.

В ходе торжественной церемонии открытия было зачитано обращение Федерации Корэш России. Также прозвучали слова приветствия представителей татаро-башкирского общества города Сочи, которые также выступили со-организаторами турнира.

Во время церемонии открытия организаторами турнира была озвучена приятная новость об открытии отделения поясной борьбы корэш в городе Сочи, где ребята разных возрастов смогут регулярно заниматься.

Во время самого турнира на борцовском ковре разгорелись жаркие поединки, в которых никто не хотел уступать сопернику. Главное, что двигало юных спортсменов — это неуступчивость, воля к победе и желание продемонстрировать свои борцовские навыки.

По результатам турнира все участники были награждены грамотами, а победители и призеры – медалями и кубками.

Президент краевого отделения Федерации Корэш России Адель Конеев выразил благодарность всем участникам турнира за красивые поединки, которые они продемонстрировали и пожелал юным батырам успехов в жизни и спорте.

Николай Иванов

Краснодарский край