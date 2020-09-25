В Сочи стартует проект «Адаптивная поясная борьба корэш для детей с ограниченными возможностями по здоровью»

В городе Сочи Краснодарского края стартует уникальный пилотный проект под названием «Адаптивная поясная борьба корэш для детей с ограниченными возможностями по здоровью». Занятия с детьми будут проводиться в зале борьбы МОБУ «Гимназия № 6 г. Сочи» под контролем профессиональных тренеров и педагогов. Цель проекта — социализация и оздоровление детей с ограниченными возможностями по здоровью на основе регулярных занятий поясной борьбой корэш. В настоящее время уже семьи 9 юных батыров поддержали инициативу и изъявили желание принять участие в социальном проекте. Процесс увеличения степени участия граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии в спорте очень важна, тем более что ребята мотивированы на 100 процентов!

Председатель правления Краснодарской региональной социально-спортивной общественной организации инвалидов «Стоик» Олег Стекольников: «Очень рады, что социальный проект реализуется благодаря совестной работе с представителями Федерации корэш России в Краснодарском крае, это невообразимо – инициировать проведение такой работы с детьми-инвалидами и заинтересовать их. Все с нетерпением ждут начала тренировок, ведь для детей это целый мир возможностей и самореализации».