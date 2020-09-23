В Совете Федерации открылась выставка в честь 100-летия образования Татарской АССР

Выставки, проводимые ежегодно Союзом художников Республики Татарстан в Совете Федерации, уже стали доброй традицией. Для участия в экспозиции в честь 100-летия образования Татарской АССР были отобраны 75 лучших живописных, графических и прикладных работ, заявила председатель Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Но нынешняя выставка особенная, потому что сейчас вся наша великая многонациональная страна вместе с народом Татарстана отмечает 100-летие со дня образования республики», — сказала Гумерова.

Сенатор, открывая выставку, отметила, что работы татарских художников отличаются особым колоритом, теплотой и душевностью. «Я, как представитель Республики Башкортостан в Совете Федерации, хочу отметить особые дружеские отношения, которые связывают наши республики», — сказала парламентарий.

Председатель Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев, в свою очередь, сообщил, что в организацию входят 242 живописца, графика, скульптора, художника декоративно-прикладного искусства. При этом 169 из них также являются членами Союза художников России.

Союз художников Республики Татарстан ведёт большую выставочную и благотворительную деятельность, отметил Шиабиев, подчеркнув, что только за последние пять лет союз организовал свыше 120 выставочных мероприятий Всероссийского, межрегионального и республиканского масштаба.

В торжественном открытии выставки также приняли участие сенаторы, заместитель председателя Союза художников Татарстана, народный художник республики Мударис Мингазов, официальный представитель Союза художников Татарстана в Санкт-Петербурге Ильдус Вахитов и члены республиканского Союза художников.

Тамила Аскерова

pnp.ru