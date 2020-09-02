5 сентября в Старо-Татарской слободе Казани отметят День национального костюма. Гостей фестиваля «Мозаика культур» ждет выставка изделий народных промыслов, мастер-классы по кулинарии, а также концерт.

Во дворе усадьбы купца Муллина, расположенной по адресу: ул.Каюма Насыри 38, откроется выставка изделий народных промыслов и ремесел мастеров, приехавших в Казань со всего Татарстана и Поволжья. Здесь же пройдут мастер-классы по выпеканию удмуртского блюда «перепечи» в дровяной печи.

На главной сцене фестиваля состоится концерт с участием артистов, представляющих народы Татарстана, и этно-фолк исполнителей из соседних регионов. Хедлайнерами праздника станут заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина и московская фолк-группа «Репа».

Малая сцена будет отведена под показ мод – здесь состоятся дефиле от модельеров в этно-стиле, а также коуч-сессии, дискуссии, модные обзоры, общение с модельерами из Казани, Чебоксар, Йошкар-Олы и Ижевска.

Кроме того, для гостей этноконфессионального фестиваля будет работать ярмарка «Этномаркет» с мастер-классами и фудкорт, где можно попробовать блюда национальной кухни.

Праздник начнется в 14.00, сообщили в префектуре «Старый город».

kzn.ru