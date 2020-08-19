В Старо-Татарской слободе Казани отметят мусульманский Новый год

23 августа в Старо-Татарской слободе Казани состоится празднование нового 1442 года по лунному календарю (Хиджре).

Праздник пройдет на территории Апанаевской мечети и на прилегающей к ней улице Каюма Насыри. Казанцы и гости города смогут услышать проповедь и религиозные песнопения на татарском и арабском языках. Будет работать выставка национальных изделий, которая познакомит с традициями татарского народа. Местные ремесленники проведут мастер-классы, в том числе по кожаной мозаике. Для маленьких гостей праздника планируется организовать тематические площадки. Также будет открыт фудкорт, где каждый желающий сможет попробовать национальные блюда.

Мероприятие проводится культурно-просветительским центром «Иман» совместно с префектурой «Старый город» и республиканским молодежным центром «Идель».

Начало празднования запланировано на 10.00, сообщают организаторы. Мероприятие будет организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

kzn.ru