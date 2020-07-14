В стенах ДУМ РТ ректоры РИИ и БИА подписали договоры с университетом ОАЭ

13 июля в резиденции ДУМ РТ состоялась церемония подписания договоров о сотрудничестве между Университетом Мухаммеда V (Абу-Даби, ОАЭ) и Болгарской исламской академией, а также между Университетом Мухаммеда V (Абу-Даби, ОАЭ) и Российским исламским институтом.

В виду сложившихся санитарно-эпидемиологических обстоятельств в мире, подписание прошло дистанционно в режиме онлайн. Свои подписи на международных соглашениях от российской стороны поставили ректор РИИ, заместитель муфтия Татарстана, председатель Совета по исламскому образованию России Рафик хазрат Мухамметшин, а также ректор БИА Данияр Абдрахманов. Подписантом документов от имени арабского университета выступил Председатель Попечительского совета Хамдан аль-Мазруги. Договоры о сотрудничестве позволят взаимодействовать ведущему российскому исламскому вузу и академии с арабским университетом в части студенческого обмена, преподавательского обмена, совместных научно-богословских исследований, реализации языков курсов и пр.

Приветствуя через экран руководителей двух крупнейших российских исламских учебных заведений, Хамдан аль-Мазруги отметил, что отношения между Россией и ОАЭ свидетельствуют о постоянном развитии, о взаимовыгодной пользе, о сходных взглядах руководства двух стран и стремлении бороться с экстремистской мыслью, распространять ценности терпимости, цивилизационного диалога и мирного сосуществования, присущие исламской религии.

«Мы стремимся через это партнерство распространять толерантные ценности исламской религии и открывать новые сферы научного и исследовательского партнерства между ОАЭ и дружественной Российской Федерацией», — подчеркнул Председатель Попечительского совета Университета Мухаммеда V.

В свою очередь российские ректоры так же обозначили привлекательность данного соглашения, в особенности в части обмена методологическим опытом, опытом подготовки учебной литературы и пр. Рафик хазрат и Данияр Мавлиярович отметили готовность РИИ и БИА приступить к сотрудничеству с начала нового учебного года, однако господин Хамдан аль-Мазруги призвал ректоров к взаимодействию сразу, не дожидаясь смягчения эпидемиологической ситуации в мире и наступления следующего сезона.

В завершение онлайн-церемонии, руководители трех исламских учебных заведений торжественно подписали договоры и заверили друг друга во взаимной заинтересованности.

dumrt.ru