В столице России выберут самую яркую татарочку

16 августа в большом зале Татарского культурного центра состоится финал Московского регионального этапа Международного конкурса красоты и таланта «Татар кызы–2020» — красочное шоу с национальным колоритом, где каждый сможет насладиться истинной красотой и талантом татарских девушек и погрузиться в мир самобытной татарской культуры.

Финал конкурса проходит в рамках Дней культуры Республики Татарстан в Москве, посвященных 100-летию образования ТАССР.

Организаторы мероприятия: Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации.

При поддержке: Всемирного конгресса татар, РОО — Татарская национально-культурная автономия г. Москвы, РОО татарских женщин «Ак калфак» г. Москвы, Совета молодежи при Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ и Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни».

Участницами отборочного тура стали около сорока девушек в возрасте от 18 до 27 лет, проживающих в московском регионе. В полуфинальную часть конкурса прошли двадцать татарских красавиц, а в финал вышли восемь. Все девушки достойно проявили себя на кастинге, активно принимали участие в конкурсных испытаниях и сейчас готовятся через общие и индивидуальные творческие номера в финале продемонстрировать свои лучшие качества и умения.

По словам самих участниц, подготовленная организаторами в рамках проекта образовательная программа позволила лучше узнать родную культуру, а многим и раскрыть в себе новые таланты. В ходе подготовки к финалу девушки занимались татарским языком, вокалом, актерским мастерством, танцами, готовили с режиссером индивидуальные номера. В этом участницам помогали преподаватели конкурса — профессионалы своего дела: кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания Института филологии МПГУ Ландыш Латфуллина, заслуженный работник культуры РТ Радиф Яваев, народная артистка РТ и заслуженная артистка РФ Наиля Фатехова, руководитель театральной студии «Хаят» Айнур Сафиуллин, постановщик дефиле и организатор международных конкурсов красоты Татьяна Досаева, режиссер театра и эстрады и организатор международных конкурсов и фестивалей Эльмира Сирачева.

По итогам финала определятся две победительницы — «Татар кызы–2020 Москва» и «Татар кызы–2020 Московская область», — которые представят Московский регион на Международном конкурсе «Татар кызы–2020».

Оценивать финалисток будет жюри конкурса: заслуженный артист РФ, заслуженный артист РТ, российский актер театра и кино, телеведущий Камиль ЛАРИН; российская певица, заслуженная артистка РТ, финалистка телевизионного шоу «Голос» на Первом канале Эльмира КАЛИМУЛЛИНА; эксперт modest fashion, аналитик, сооснователь Modestrussia, тьютор по персональному стилю и эстетическому внешнему виду Диляра САДРИЕВА; российский певец, известный татарский и башкирский исполнитель, заслуженный артист РБ Радик ЮЛЬЯКШИН; руководитель и главный балетмейстер ансамбля народного танца «Раззадоры», заслуженный работник культуры РФ Хабибулла ГАНИЕВ; заведующий сектором общественных связей Полномочного представительства РТ в РФ Наиля АКМАЕВА. Председатель жюри — заместитель председателя Совета муфтиев России, руководитель Татарской национально-культурной автономии г. Москвы Фарит ФАРИСОВ.

Каждая из участниц станет победительницей в одной из представленных Оргкомитетом номинаций и получит подарки от партнеров Конкурса. Среди номинаций есть особенная — «Народная красавица» — ее выбирают сами зрители за несколько дней до финала путем электронного голосования на страничке Московского конкурса в соцсетях @tatarkizi.moscow.

Партнеры конкурса: Московский педагогический государственный университет, «Дом татарской кухни», салон скромных платьев на никах и вечерних платьев «Nikah-center», туристический гид Татарстана «Visit Tatarstan», производитель натуральной косметики «Dr.Talli», татарские платки «Tatarscarf», интернет-магазин «Салават», акционерное общество «Ямалдорстрой», сеть быстрого питания халяль «Тюбетей», свадебный декор и флористика «Decor-el», кооператив фермеров-производителей Татарстана «Ашале», салон красоты «Мечта», Торговый дом «ЭМИЗ», национальный комплекс «Туган авылым».