В столице Татарстана пройдет фестиваль «Казан сөлгесе – Казанское полотенце»

В столице Татарстана в пятый раз пройдет фестиваль «Казан сөлгесе – Казанское полотенце». В этом году он будет организован в онлайн-формате.

Ежегодно в фестивале принимают участие более 800 человек – сольных и ансамблевых исполнителей народного песенного, танцевального и инструментального жанров из разных регионов России, а также Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Армении. Среди них есть как талантливые представители художественной самодеятельности, так и профессиональные артисты, студенты и выпускники творческих учебных заведений.

V Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе – Казанское полотенце» пройдет с 28 по 30 августа и завершится гала-концертом. Подать заявки на конкурс можно до 25 августа на электронную почту kazanskoe.polotentse@bk.ru. Подробная информация доступна в Положении.

Конкурсантов будут оценивать в четырех возрастных категориях по таким номинациям, как народное пение (соло), народное пение (ансамбль), народный танец (соло, ансамбль), народная инструментальная музыка (соло, ансамбль) и народный ансамбль песни и танца.

Итоги подведут 30 августа в прямом эфире в социальных сетях КЦ «Сайдаш».

Организаторами выступают Управление культуры Исполкома Казани и культурный центр «Сайдаш». С этого года конкурс-фестиваль «Казан сөлгесе – Казанское полотенце» проводится под эгидой ЮНЕСКО.

Положение

kzn.ru