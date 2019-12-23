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В Сургуте наградили активистов национально-культурной автономии татар

В Сургуте наградили активистов национально-культурной автономии татар

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 23.12.2019 0 64

20 декабря, в Думе города Сургута состоялось награждение активистов национально-культурной автономии татар с связи с 20-летием со дня ее образования.

Так, благодарственным письмом от председателя Думы г. Сургута Н.А.Краснояровой были награждены члены совета НКАТ г.Сургута — бизнесмен, известный предприниматель — Аглямов Фазыл Агзамович и активисты Союза татарской молодёжи — Рамиль Гатауллин и Розалия Сабитова, — за вклад в развитие национальной культуры, заслуги в содействии проведению социальной политики и многолетний добросовестный труд!

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