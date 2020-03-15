В Сургуте прошел концерт коллектива татаркой культуры «Сандугач»

Вчера в Сургуте под бурные аплодисменты прошёл концерт коллектива татаркой культуры «Сандугач» . Участники известного на весь город и округ татарского ансамбля показали театрализованный концерт-представление «Свадьба», посвящённый одному из самых важных событий в жизни татар и не только — свадьбе. В ходе концерта были показаны фрагменты сватовства, никаха, обряда «Су юлы», чередовавшиеся яркими и зажигательными концертными номерами. Судя по аплодисментам и овациям, зрители остались в восторге! А вторая часть концерта продолжилась в формате дискотеки, где гости смогли не только послушать мелодичные песни в исполнении участников ансамбля, но и потанцевать.

Огромное спасибо режиссёру концерта Стойко А.А., руководителю ансамбля Зиганшиной Н. А., хореографу Ахметзяновой А.В., хормейстеру Бормотовой О. С. и конечно же всем участникам ансамбля! В особенности — младшему составу. Несмотря на столь юный возраст, они стали настоящим украшением концерта!

Розалия Бакиева