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В Сургуте работает клуб по изучению разговорного татарского языка

В Сургуте работает клуб по изучению разговорного татарского языка

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 27.02.2020 0 14

В Сургуте работает клуб по изучению татарского языка «Татарча өйрәнәм», что в переводе «Научусь татарскому». Желающие освоить татарский язык на разговорном уровне могут совершенно бесплатно присоединиться к клубу.

Инициаторы открытия клуба — активисты Союза татарской молодежи Сургута, которые последние несколько лет ведут активную общественную работу. Ребята проводят совместные тематические мероприятия, направленные на сохранение традиций и культуры татарского народа, помогают в организации общегородских праздников.

Занятия клуба в Татарском культурном центре г. Сургут проходят по понедельникам.

Начало в 19:00

Адрес: Сургут, ул. Бажова, 31, тел. +7346-234-49-30

tatarlar.info

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