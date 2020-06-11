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В Сургутском районе отметили онлайн Сабантуй

В Сургутском районе отметили онлайн Сабантуй

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 11.06.2020 0 9

6 июня члены досугового центра Сургута и Сургутского района организовали празднование Сабантуя в онлайн формате.

На платформе ВКонтакте в прямом эфире прошёл праздничный концерт. В нём приняли участие артисты из Сургута, Казани, Уфы, Екатеринбурга. На празднике присутствовали 2169 зрителей. Гостей удивляли песнями, танцами, игрой на традиционных музыкальных инструментах.

Все условия социальной изоляции были соблюдены. Все артисты выходили в эфир из своих квартир. Несмотря на это, все были в хорошем настроении. Праздник проводился на двух языках – русском и татарском.

Традиционно праздник татарского и башкирского народов отмечают в Югре в июне. Это событие означает конец посевных работ. Однако, для многонационального региона он давно обрёл объединяющий характер. Народные гуляния в последние годы проходили с участием творческих коллективов из Казани и Уфы.

ugra-news.ru

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