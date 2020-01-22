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В Свердловской области дети приняли участие в олимпиаде по татарскому языку

В Свердловской области дети приняли участие в олимпиаде по татарскому языку

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Соотечественники, 22.01.2020 0 2

Сегодня 22 января 2020 года в Свердловской области прошла областная олимпиада по татарскому и марийскому языках при поддержке Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, ГАОУ ПО СО «Институт развития образования» и Постоянного представительства РТ.

В конкурсе приняли участие 60 человек, это ученики с 7 по 10 класс школ с Нижнесергинского, Артинского, Ачитского и Красноуфимского района.
Победители областной олимпиады, по татарскому языку будут принимать участие в межрегиональной олимпиаде которая будет проходить 7-10 февраля в городе Казани. Об этом сообщает Представительство Республики Татарстан в Свердловской области.

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