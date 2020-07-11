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В Свердловской области начались обсуждения празднования Дня Республики Татарстан

В Свердловской области начались обсуждения празднования Дня Республики Татарстан

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Соотечественники, 11.07.2020 0 11

10 июля министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина совместно с главой и председателем Думы Сысертского городского округа посетила Постоянное представительство РТ в Свердловской области.

Стороны обсудили перспективы проведения Дня Республики Татарстан в Сысертском городском округе. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то праздник может пройти 5 сентября 2020 года в поселке Октябрьский с участием популярных татарских коллективов Свердловской области.

Также стороны обсудили возможность установления побратимских отношений Сысертского городского округа с одним из муниципалитетов Республики Татарстан и установление взаимовыгодных экономических связей между производителями округа и Республики Татарстан.

Во время встречи был поднят вопрос об открытии курсов по изучению татарского языка на базе школы №18 в поселке Октябрьский. Курсы предполагается открыть в новом учебном году.

ural.tatar

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