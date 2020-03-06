В Свердловской области организовывают ряд мероприятий по татарскому краеведению и истории

4 марта прошла очередная встреча Совета татарских краеведов Среднего Урала. Новыми членами Совета стали Фарид Нусратуллин – старожил татарской общественной деятельности региона, Хафиз Галиев – уральский поэт, Фларид Фарахов – студент исторического факультета УрФУ, член землячества татар «Уральские горы».

На заседании удалось обсудить много важных моментов и актуализировать план работы на 2020 год, учитывая празднование 100-летия образования ТАССР и 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Основные акценты направлены на историю, краеведение, топонимы.

График основных мероприятий:

март – презентационная лекция об истории и архитектуре татар Екатеринбурга;

– презентационная лекция об истории и архитектуре татар Екатеринбурга; апрель – региональная конференция для историков и краеведов Свердловской области;

– региональная конференция для историков и краеведов Свердловской области; май – памятное мероприятие об участниках Великой Отечественной войны на старинном татаро-башкирском кладбище Екатеринбурга;

– памятное мероприятие об участниках Великой Отечественной войны на старинном татаро-башкирском кладбище Екатеринбурга; июнь-июль – историко-этнографические экспедиции по сельским поселениям Свердловской области;

– историко-этнографические экспедиции по сельским поселениям Свердловской области; октябрь – Всероссийская историко-этнографическая конференция для татар Среднего Урала.

Также краеведы обозначили ряд проблем, связанных со сбором информации и инициировали начало работы с архивами Свердловской области по оцифровке и систематизации исторических данных о татарах региона.

Совет действует с 30 октября 2019 года при Постпредстве РТ в СО и приглашает к совместной работе всех, кто интересуется краеведением и историей татар Среднего Урала. Собрания проходят ежемесячно.

Эльвина Курбанова

ural.tatar