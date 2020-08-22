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В Свердловской области откроется фотовыставка к 100-летнему юбилею Татарстана

В Свердловской области откроется фотовыставка к 100-летнему юбилею Татарстана

в Новости, Слайдер, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 22.08.2020 0 5

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области организует фотовыставку «Татарстан – Урал, вместе и всегда! Уральские татары к 100-летнему юбилею Татарстана». Открытие состоится 25 августа в 13:30 по адресу Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 24.

На выставке будут представлены исторические и современные фотографии, связанные с межрегиональным сотрудничеством Республики Татарстан и Уральского региона.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области было учреждено 25 мая 1996 года Указом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. Государственный орган на протяжении более 20 лет действует с одновременным выполнением функций регионального представительства на Урале. На сегодняшний день между Республикой Татарстан и Уральскими регионами сложились надёжные партнёрские и дружеские отношения. Успешно развивается взаимное сотрудничество в области экономики, науки и техники, и в области гуманитарной и культурно-просветительской деятельности.

ural.tatar

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