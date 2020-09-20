В Свердловской области продолжается конкурс по продвижению истории РТ и культуры татар для библиотекарей

В Свердловской области продолжается конкурс профессионального мастерства библиотекарей по продвижению истории Республики Татарстан и культуры татарского народа.

Организаторы: Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области и государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека».

Конкурс проводится с 08 июня по 01 декабря 2020 года, прием работ электронной почтой – до 30 октября 2020 года.

Принять участие могут специалисты муниципальных библиотек Свердловской области и библиотек школ с этнокультурным татарским компонентом образования, расположенных на территории Свердловской области.

Номинации:

«Методическая разработка по вопросам популяризации истории и культуры Республики Татарстан»;

«Методическая разработка по вопросам сохранения и развития культуры татарского народа в Свердловской области».

На Конкурс принимаются реализованные, реализующиеся или запланированные к реализации инициативы библиотек по популяризации истории и культуры Республики Татарстан, сохранению и продвижению культуры татарского народа и татарского языка, популяризации татарской литературы.

Конкурсные работы могут быть выполнены в виде проекта, концепции, программы, методической разработки мероприятия, информационной продукции.

Чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо:

– подать Заявку по установленной форме, заверенную подписью директора учреждения или лица, исполняющим его обязанности;

– представить Конкурсную работу в электронной форме в текстовом формате с возможностью дополнения материалами в аудио-, видео и иных презентационных форматах.

На титульном листе Конкурсной работы указываются: название Конкурсной работы и наименование номинации Конкурса, в которой она заявляется; полное юридическое название учреждение и наименование филиала (если имеется); фамилии, имена отчества (полностью) авторов Конкурсной работы; фамилия, имя, отчество (полностью) директора учреждения; контактные телефоны и адрес электронной почты.

Материалы для участия в Конкурсе (Заявка, Конкурсная работа и дополнительные материалы к ней) принимаются на электронную почту: konkurs@somb.ru с указанием в теме письма «Конкурс к 100-летию образования ТАССР».

Оцениваться конкурсные работы будут по следующим критериям:

соответствие тематике Конкурса, его целям и требованиям;

содержательное наполнение и инновационный характер;

наличие системы межведомственных и общественных связей;

перспективность распространения представленного опыта;

авторская манера изложения, языковая выразительность, индивидуальный стиль;

качество оформления работы и прилагаемых материалов;

информационное сопровождение и публичная оценка работы (отзывы читателей, публикации в средствах массовой информации).

Лауреаты Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и ценными подарками. Все участники Конкурса получают сертификаты участников.

Более подробную информацию о целях и задачах, а также о требованиях к работам можно узнать из Положения

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