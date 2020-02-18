В Свердловской области проходит второй этап Областного конкурса «Сабыйлар»

18-19 февраля в Нижнесергинском, Артинском и Красноуфимском районе Свердловской области проходит второй этап Областного конкурса среди дошкольных образовательных учреждений «Сабыйлар».

Жюри в составе доцента кафедры филологического образования ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» Н.Смирновой, специалиста Постпредства РТ Д.Алетдиновой, учителя родного языка и литературы филиала МАОУ «Азигуловская СОШ» — «Усть-Манчажская ООШ», Артинский городской округ Д.Каюмова оценивают выступление детей по следующим критериям:

владение татарским языком;

умение держаться на сцене;

уровень актерского мастерства и сценической речи;

индивидуальность;

соответствие музыкального сопровождения, содержания песни, стихотворения возрасту детей;

отрепетированность и зрелищность концертных номеров;

эстетичность костюмов.

Первым участие в конкурсе принимает Центр образования «Наследие» с.Урмикеево Нижнесергинского муниципального района.

27 февраля в д.Уфа-Шигири Нижнесергинского муниципального района состоится подведение итогов конкурса.

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