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В Свердловской области проходит второй этап Областного конкурса «Сабыйлар»

В Свердловской области проходит второй этап Областного конкурса «Сабыйлар»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 18.02.2020 0 9

18-19 февраля в Нижнесергинском, Артинском и Красноуфимском районе Свердловской области проходит второй этап Областного конкурса среди дошкольных образовательных учреждений «Сабыйлар».

Жюри в составе доцента кафедры филологического образования ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» Н.Смирновой, специалиста Постпредства РТ Д.Алетдиновой, учителя родного языка и литературы филиала МАОУ «Азигуловская СОШ» — «Усть-Манчажская ООШ», Артинский городской округ Д.Каюмова оценивают выступление детей по следующим критериям:

  • владение татарским языком;
  • умение держаться на сцене;
  • уровень актерского мастерства и сценической речи;
  • индивидуальность;
  • соответствие музыкального сопровождения, содержания песни, стихотворения возрасту детей;
  • отрепетированность и зрелищность концертных номеров;
  • эстетичность костюмов.

Первым участие в конкурсе принимает Центр образования «Наследие» с.Урмикеево Нижнесергинского муниципального района.

27 февраля в д.Уфа-Шигири Нижнесергинского муниципального района состоится подведение итогов конкурса.

tatur.tatarstan.ru

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