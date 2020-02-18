В Свердловской области прошел областной конкурс чтецов «Жизнь моя песней звучала в народе»

15 февраля 2020 года в день рождения великого татарского поэта, антифашиста, героя Советского Союза Мусы Джалиля в «Национальном культурном комплексе с.Аракаево» с успехом прошел Областной конкурс чтецов «Жизнь моя песней в народе звучала», посвященный творчеству поэта. Конкурс был проведен в рамках Года Памяти и Славы в Российской Федерации, в рамках празднования 75 летия Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945г., в рамках празднования 100 летия образования ТАССР, утвержденных Указами Президента Российской Федерации.

Организаторами конкурса выступили Министерство культуры Свердловской области, Свердловская областная межнациональная библиотека, Муниципальное учреждение культуры «Национальный культурный комплекс с.Аракаево».

Для участия в конкурсе заявилось более 170 человек из более чем 30 населенных пунктов Свердловской и Челябинской областей. Отличительная особенность областных и межрегиональных конкурсов, проводимых в Аракаево – это сохранение народной памяти и преемственности поколений участников. На конкурсе чтецов, наряду с юными чтецами, в поэтическом мастерстве соревновались подростки, молодежь, люди среднего возраста и убеленные сединой ветераны. Самой маленькой участнице — Дине Афризоновой из д.Урмикеево всего 4 года, выступая первой она смогла задать ритм всего конкурса. Дина будет представлять Свердловскую область на финале конкурса в г.Казани! Самым старшим участникам Газиме Хакимовой из Аракаево и Талгату Сулейманову из Татарской Еманзельги уже за 80 лет, но несмотря на это они бодры и оптимистичны вопреки годам. А как они выразительно читали, пропуская каждое слово автора через себя, заставляя тело покрываться мелкой дрожью – это уже мастерство, накопленное жизненным опытом и образец для подражания молодому поколению.

Прослушивание велось на русском и татарском языках одновременно в двух залах, после которого было обсуждение и мастер класс от членов компетентного жюри в составе председателя, заслуженного работника культуры Российской Федерации, заведующей аспирантурой Уральской государственной консерватории имени М.Мусоргского Ирины Габдулловны Гранковской, членов жюри: заместителя директора Областной межнациональной библиотеки Евгения Сергеевича Колосова, заслуженного работника культуры Республики Татарстан Люции Фаатовны Резвановой, преподавателя родного языка и литературы Азигуловской СОШ Дамира Гаптульяновича Каюмова, учителя родного языка и литературы из Аракаево Сагиды Хибзеевны Гафаровой, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, автора и руководителя проекта Салавата Сагетдиновича Губаева.

Финалом конкурса стало выступление лучших конкурсантов в гала-концерте с награждением победителей, лауреатов и дипломантов конкурса. Стихи Мусы Джалиля и поэтов фронтовиков разнообразны, от детских, лирических до героико-патриотических, но исключительно во всех присутствует любовь к детям, матери, народу и Родине, осуждение предательства и варварства – это темы актуальные во все времена, что всегда заставляет задуматься и восхититься героизму авторов. Находясь в зрительном зале, невольно чувствуешь улыбку и иронию детских стихов, подкатывающий комок к горлу и озноб по всему телу и слезы самопроизвольно катящиеся по щекам от услышанного и пережитого героями той страшной войны! Это все пережито нашим народом, это цена жизни сегодняшних поколений, цена памяти предков!

Званий лауреата Областного конкурса чтецов «Жизнь моя песней звенела в народе» удостоены: Музафар Музафаров из Шокурово, Розалина Мухарамова из Челябинской области, Роза Шарафиева из Гайнов, Газима Хакимова из Аракаево, Карина Сайфулина из Михайловска, Артур Шагапов из Акбаша, Нафиса Исламгулова из Гайнов, Виктория Назыпова из Гайнов, Нигина Губаева из Аракаево

Дипломов 1 степени удостоены: Эвелина Ибраева из Биткино, Нигина Губаева из Аракаево, Лариса Ахматова из Урмикеево, Шагинур Исхаков из Натальинска, Варвара Тарейкина из Сабика, Михаил Суворов из Азигулово, Равия Нигамадзянова из Большого Турыша, Анна Пьянкова из Михайловска, Елизавета Соколкина из Михайловска, Диана Сайфутдинова из Натальинска, Даниил Зобнин из Васькино, Айнур Зинатов из Натальинска, Зиля Габдрахманова из с.Озерки, Наталья Змеева.

Дипломов 2 степени удостоены: Рената Ахматгараева из Шокурово, Диана Мунирова из Бакийково, Динара Хакимова из Аракаево, Земфира Тазетдинова из Верхней Пышмы, Айгиз Хатмуллин из Васькино, Карина Мухаматянова из Урмикеево, Анна Фетисова из Михайловска, Татьяна Матакова из Слободо-Туринского района, Фанзиля Чусовитина из Слободо-Туринского МР, Сергей Мешков из Михайловска, Кирилл Ермоленко из Михайловска.

Дипломов 3 степени удостоены: Нурзила Газимова из Урмикеево, Карина Каримова из Уфа-Шигирей, Гольбинур Закирова из Усть Бугалыша, Эльвина Валеева из Акбаша, Мария Одерий из Асбеста, Екатерина Бурлакова из Крансноуфимского ГО, Дарья Кириллова из Михайловска, Иван Вагущенко из Михайловска.

Дипломов специального приза удостоены: Дина Афризунова из Урмикеево, Регина Мерсаидова из Акбаша.

Огромное спасибо всем участникам, родителям, педагогам, руководителям, организаторам за отличную подготовку участников и дань памяти нашим героям той страшной войны! Помним, чтим, гордимся!

С.С.Губаев