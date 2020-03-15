В Свердловской области прошёл VIII конкурс чтецов прозаических произведений татарских писателей

Конкурс прошёл в селе Уфа-Шигири, в нём приняли участие школьники из 3 муниципалитетов, учащиеся в 1-8 классах.

По инициативе Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области и при поддержке Совета директоров школ с этнокультурным (татарским) компонентом в образовании 13 марта 2020 года в школе ЦО «Наследие» с.Уфа-Шигири (Нижнесергинский муниципальный район) прошел VIII конкурс чтецов прозаических произведений татарских писателей. Особенностью конкурса является то, что конкурсанты выступали только на татарском языке. Цель конкурса – воспитание любви к родному языку, развивать связную, диалогическую и литературную речь, расширение общего кругозора учащихся. В конкурсе принимали участие обучающиеся Артинского городского округа, Нижнесергинского муниципального района, МО Красноуфимский округ. Дети в основном выбрали отрывки из произведений, включенные в школьную программу по татарской литературе.

Итог конкурса (номинация 1-4 классы):

1-е место Билалова Аделина (отрывок Р.Мингалим “Канатларың булса”)

Цо “Наследие” с. Уфа-Шигири, Нижнесергинский МР;

2-е место Бархаева Ландыш (отрывок Ә.Еники “Ана һәм кыз”)

Филиал МКОУ АГО “Поташкинская СОШ”- “Артя-Шигиринская ООШ”

Артинский ГО;

2-е место Валиев Инсаф (отрывок А.Алиш. “Нечкәбил”)

МАОУ “Азигуловская СОШ”, Артинский ГО;

3-место Башаров Эльназ (отрывок Л.Лерон “Үскәч”)

Филиал МАОУ “Азигуловская СОШ” –“Усть-Манчажская ООШ;

3-е место Ахметова Алия (отрывок Г.Ибраһимов “Кар ява”)

МБОУ ЦО “Наследие” с. Уфа-Шигири, Нижнесергинский МР;

Номинация (5-8 классы):

1-е место Самсеева Алсу (отрывок Г.Кутуй «Сагыну”)

МБОУ ЦО “Наследие” д.Урмикеево,Нижнесергинский МР;

2-е место Исламов Илназ (отрывок Р.Мөһәммәдиев “Яңа елга күчкәч”)

МАОУ “Азигуловская СОШ”, Артинский ГО;

2-е место Исламова Аделия (отрывок А.Алиш “Әбиләргә кунакка”)

МАОУ “Азигуловская СОШ”, Артинский ГО;

3-место Каримова Карина (отрывок Г.Ибраһимов “Кызыл чәчәкләр”)

МБОУ ЦО “Наследие” с. Уфа-Шигири, Нижнесергинский МР;

Специалист Постоянного представительства Республики Татарстан Д.И. Алетдинова вручила Благодарственные письма и Дипломы победителям.

Постпредство РТ в Свердловской области