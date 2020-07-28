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В Свердловской области состоится открытый турнир по футболу, посвящённый 100-летию образования Республики Татарстан

В Свердловской области состоится открытый турнир по футболу, посвящённый 100-летию образования Республики Татарстан

в Новости, Слайдер, Спорт, Главные новости, Соотечественники, 28.07.2020 0 5

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области совместно с администрацией ГО Красноуфимск  при поддержке Министерства спорта Республики Татарстан, Министерства физической культуры и спорта Свердловской области  и футбольного  клуба «Рубин» планирует  проведение открытого турнира по футболу среди детских команд 2009-2010 г.р. на призы футбольного клуба «Рубин». В настоящее время утверждено и разослано Положение турнира.

Турнир планируется посвятить  празднованию 100-летия образования Республики Татарстан. Соревнования пройдут 18-20 августа в городе Красноуфимск Свердловской области, по ул. Советская, 59, в стадионе «Центральный». Торжественное открытие турнира планируется провести 18 августа. Начало в 10:00.

Организаторы надеются, что к этому времени эпидемиологическая обстановка стабилизируется и футбольный турнир пройдет по всем правилам.

tatur.tatarstan.ru

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