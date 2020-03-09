В Свердловской области стартует ряд мероприятий приуроченных к 100-летию ТАССР

15 марта 2020 года в Екатеринбурге состоится Торжественный старт празднования 100-летия образования ТАССР в Свердловской области. Мероприятие пройдет в рамках Гала-концерта XIII Открытого Межрегионального конкурса татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей»).

Напомним, что традиционный конкурс «Урал сандугачы», рожденный в память уральской певицы Резеды Ярулиной, проводится с 2004 года, и стал своеобразным брендом татар Урала. Традиционно в конкурсе принимают участие талантливые исполнители из регионов Урала, Сибири, Поволжья и Республик Татарстан и Башкортостан.

В этом году мероприятие пройдет более масштабно, ярко и красиво. В фойе Свердловского Государственного областного Дворца народного творчества будут работать выставки о традициях, культуре и национальной кухни татарского народа. В Гала-концерте примут участие звезды татарской эстрады, мастера искусств из Республики Татарстан, победители конкурсов «Урал сандугачы», а так же танцевальные коллективы.

Время начала работы выставок в фойе – 15.00.

Время начала Гала-концерта – 16.00.

Вход на мероприятие свободный. Всех приглашаем на яркий, насыщенный праздник татарской культуры 15 марта по адресу г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12

Фавия Сафиуллина

Екатеринбург