В Свердловской области в 2020 году пройдет ряд мероприятий по татарскому краеведению и истории

Совет татарских краеведов Среднего Урала расширяется и ставит амбициозные цели по сохранению и популяризации татарской истории и культуры

4 марта прошла очередная встреча. Состав расширился, новыми членами Совета стали Фарид Нусратуллин – старожил татарской общественной деятельности региона, Хафиз Галиев – уральский поэт, Фларид Фарахов – студент исторического факультета УрФУ, член землячества татар «Уральские горы». Новые участники сразу органично влились в текущий рабочий процесс.

Все собравшиеся согласились, что это было самое плодотворное заседание, на нем удалось обсудить много важных моментов и актуализировать план работы на 2020 год, учитывая 100-летие ТАССР и празднование 75-летнего юбилея Победы в Великой отечественной войне. Основные акценты направлены на историю, краеведение, топонимы и внимание к просвещению детей и молодежи.

График основных мероприятий:

Март – презентационная лекция о истории и архитектуре татар Екатеринбурга и созданию родословных для студентов исторического и журфака УрФУ,

Апрель – региональная конференция для историков и краеведов Свердловской области,

Май – памятное мероприятие об участниках Великой отечественной войны на старинном татаро-башкирском кладбище Екатеринбурга,

Июнь-июль – историко-этнографические экспедиции по сельским поселениям Свердловской обалсти и лагерь для детей,

Октябрь – всероссийская историко-этнографическая конференция для татар Среднего Урала.

Также краеведы обозначили ряд проблем, связанных со сбором информации и иницировали начало работы с архивами Свердловсокй области по оцифровке и ситематизации исторических данных о татарах региона.

Эльвина Курбанова

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