В Свердловской области в дистанционном формате прошел конкурс чтецов «Тургай» (Жаворонок)»

С целью повышения интереса, учащихся к чтению художественной литературы, воспитания любви к родному языку и национального самосознания детей посредством развития творческих способностей, актерского мастерства, пропаганды литературных ценностей татарского народа с 29 апреля по 25 мая 2020 года в Свердловской области в дистанционном формате проводился конкурс чтецов «Тургай» (Жаворонок)». Конкурс посвящается 100-летию образования ТАССР.

На конкурс принимались видеозаписи, в которых участники выразительно читают наизусть на татарском языке отрывок из выбранного произведения писателей-юбиляров: Резеды Валеевой, Наби Даули, Лены Шагирзян, Жавдата Тарджеманова, Мазита Гафури.

Организаторами конкурса являются Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Управление образования по делам молодёжи исполнительного комитета города Набережные Челны Республики Татарстан совместно с образовательно-культурным центром «Институт Каюма Насыри» Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Екатеринбурге и Советом руководителей школ татарских сёл Свердловской области.

Участники конкурса — обучающиеся 1-8 классов общеобразовательных школ с этнокультурным (татарским) компонентом образования Свердловской области, школы-партнеры города Набережные Челны, слушатели курса ОЦ «Институт Каюма Насыри».

Итоги Конкурса:

Первое место (1-4 классы):

Ахматгараева Рената – МБОУ ЦО «Наследие» с. Шокурово, Нижнесергинский муниципальный район. Аскаров Аяз – МАОУ СОШ №33 город Набережные Челны, Республика Татарстан. Кашапова Зилия – МБОУ Гимназия №2 им. Мулланура Вахитова, город Набережные Челны, Республика Татарстан.

Второе место:

Вахитова Виктория – МБОУ ЦО «Наследие» с.Шокурово, Нижнесергинский муниципальный район. Музафаров Раиль – МКОУ СОШ д. Васькино, Нижнесергинский муниципальный район. Ризатдинова Амира – МАОУ СОШ № 48, город Набережные Челны, Республика Татарстан. Кадиров Амир – филиал МКОУ АГО «Поташкинская СОШ» — «Артя-Шигиринская ООШ», Артинский ГО.

Третье место

Мухаматьянова Карина –МБОУ ЦО «Наследие» с.Шокурово, Нижнесергинский муниципальный район. Бархаев Ренат – филиал МКОУ АГО “Поташкинская СОШ” — “Артя-Шигиринская ООШ”, Артинский ГО. Вагапов Дарий – МБОУ ЦО «Наследие» д.Урмикеево, Нижнесергинский муниципальный район. Журавлева Екатерина – МАОУ Гимназия №57 город Набережные Челны, Республика Татарстан. Исмагилов Ильдан – МАОУ «СОШ №4», город Набережные Челны.

Первое место (5-8 классы)

Кадирова Азалия – филиал МКОУ АГО «Поташкинская СОШ» — «Артя-Шигиринская ООШ», Артинский ГО. Анисимова Альбина – МАОУ СОШ №4, город Набережные Челны, Республика Татарстан.

Второе место

Султанов Амир – МБОУ «Лицей-интернат №79», город Набережные Челны, Республика Татарстан. Хасанова Камила – филиал МКОУ АГО «Поташкинская СОШ»-«Артя-Шигиринская ООШ», Артинский ГО.

Третье место

Андерьянова Зиля – МАОУ СОШ №4, город Набережные Челны, Республика Татарстан. Галямова Карина – МБОУ ЦО «Наследие» д.Акбаш, Нижнесергинский муниципальный район. Харисова Виктория – МКОУ АГО «Нижнеарийская СОШ», Ачитский ГО.

Призёры:

Динеева Дарина – МКОУ СОШ д. Васькино, Нижнесергинский муниципальный район. Аширов Юсуф – филиал «Азигуловская СОШ» — «Усть-Манчажская ООШ», Артинский ГО. Мингазов Самир – МБОУ Гимназия №2 им. Мулланура Вахитова, город Набережные Челны, Республика Татарстан. Фаляхиева Алина – МБОУ СОШ №53, город Набережные Челны, Республика Татарстан.

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