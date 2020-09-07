В Свердловской области вручили памятные знаки «100 лет образования ТАССР»

5 сентября в Свердловской области вручили памятные знаки «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». Награждение состоялось в рамках фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг» в п.Октябрьский Сысертского района.

Памятные знаки получили министр культуры Свердловской области Учайкина Светлана Николаевна и председатель местной религиозной организации мусульман «Нур» п.Октябрьский Шарипов Хакимян Шаихович.

Памятным знаком «100 лет образования ТАССР» награждают граждан, внесших значительный вклад в развитие государственности Татарстана, укрепление его социально-экономического потенциала, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и приумножение культурного и духовного наследия, имеющих заслуги в профессиональной и общественной деятельности.

Между Постоянным представительство Республики Татарстан в Свердловской области и Министерством культуры Свердловской области сложились надёжные дружеские отношения. Успешно развивается взаимное сотрудничество в области гуманитарной и культурно-просветительской деятельности.

Министерство культуры Свердловской области выступает партнёром в проведении культурных мероприятий. В 2020 году в честь 100-летия образования ТАССР совместно было запланировано около 40 мероприятий, в том числе:

открытие передвижной выставки «В гостях у татар» в Свердловском областном краеведческом музее им. О.Е. Клера, Дом Поклевских-Козелл, посвященного празднованию 100-летия ТАССР, 28 января;

Свердловский областной фестиваль «День татарской кухни», посвященный 100-летию образования ТАССР и памяти татарского кулинара Юнуса Ахметзянова, 28 февраля;

торжественное открытие Дней Республики Татарстан в Свердловской области, посвященное 100-летию образования ТАССР, в рамках XIII Открытого Межрегионального фестиваля-конкурса татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей»), 14-15 марта;

открытие выставки традиционной культуры татар «Роспись иглой. Искусство тамбурной вышивки», посвященной 100-летию образования ТАССР, 16 марта.

совместное проведение онлайн Сабантуя в городе Верхняя Пышма, 30 мая; городе Левиха Кировоградского ГО, 6 июня; городе Реж Режевского ГО, 13 июня;

Дни татарской культуры в Свердловской области 15-17 августа;

праздничное мероприятие в честь Дня Республики Татарстан в поселке Первомайский Сысертского района, 30 августа и другие.

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