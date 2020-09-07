enrutat
Главная / В Свердловской области вручили памятные знаки «100 лет образования ТАССР»
В Свердловской области вручили памятные знаки «100 лет образования ТАССР»

В Свердловской области вручили памятные знаки «100 лет образования ТАССР»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 07.09.2020 0 7

5 сентября в Свердловской области вручили памятные знаки «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». Награждение состоялось в рамках фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг» в п.Октябрьский Сысертского района.

Памятные знаки получили министр культуры Свердловской области Учайкина Светлана Николаевна и председатель местной религиозной организации мусульман «Нур» п.Октябрьский Шарипов Хакимян Шаихович.

Памятным знаком «100 лет образования ТАССР» награждают граждан, внесших значительный вклад в развитие государственности Татарстана, укрепление его социально-экономического потенциала, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и приумножение культурного и духовного наследия, имеющих заслуги в профессиональной и общественной деятельности.

Между Постоянным представительство Республики Татарстан в Свердловской области и Министерством культуры Свердловской области сложились надёжные дружеские отношения. Успешно развивается взаимное сотрудничество в области гуманитарной и культурно-просветительской деятельности.

Министерство культуры Свердловской области выступает партнёром в проведении культурных мероприятий. В 2020 году в честь 100-летия образования ТАССР совместно было запланировано около 40 мероприятий, в том числе:

  • открытие передвижной выставки «В гостях у татар» в Свердловском областном краеведческом музее им. О.Е. Клера, Дом Поклевских-Козелл, посвященного празднованию 100-летия ТАССР, 28 января;
  • Свердловский областной фестиваль «День татарской кухни», посвященный 100-летию образования ТАССР и памяти татарского кулинара Юнуса Ахметзянова, 28 февраля;
  • торжественное открытие Дней Республики Татарстан в Свердловской области, посвященное 100-летию образования ТАССР, в рамках XIII Открытого Межрегионального фестиваля-конкурса татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей»), 14-15 марта;
  • открытие выставки традиционной культуры татар «Роспись иглой. Искусство тамбурной вышивки», посвященной 100-летию образования ТАССР, 16 марта.
  • совместное проведение онлайн Сабантуя в городе Верхняя Пышма, 30 мая; городе Левиха Кировоградского ГО, 6 июня; городе Реж Режевского ГО, 13 июня;
  •  Дни татарской культуры в Свердловской области 15-17 августа;
  • праздничное мероприятие в честь Дня Республики Татарстан в поселке Первомайский Сысертского района, 30 августа и другие.

tatur.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.