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В свет вышла книга муфтия Камиля хазрата Самигуллина «Ислам. 75 дәрес»

В свет вышла книга муфтия Камиля хазрата Самигуллина «Ислам. 75 дәрес»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 08.10.2020 0 1

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил татарский вариант книги муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина “Ислам. 75 уроков”  – “Ислам. 75 дәрес”.  Перевод на татарский язык книги, которая успела снискать популярность среди мусульман Татарстана, осуществили по многочисленным просьбам читателей. Книга написана лёгким языком, доступным для широкого круга, материал в ней излагается кратко и точно. ИД «Хузур» выражает надежду, что книга “Ислам. 75 дәрес” будет максимально полезной для каждого верующего.

Данный труд содержит знания, необходимые каждому мусульманину: вероубеждение, поклонение, нравственность, общая культура, таджвид, истории пророков и сира. Для человека, недавно принявшего Ислам, книга станет первым справочником, который ознакомит его с нормами Шариата, историей пророков, исламской этикой и моралью, а также велениями и запретами Всевышнего Аллаха. А для мусульман, обладающих знаниями, она станет практическим руководством в жизни, будет полезна в преподавательской деятельности и составлении проповедей.

dumrt.ru

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