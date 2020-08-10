Старо-Татарская слобода Казани превратилась в крупный туристическо-ресторанный кластер

В священный для мусульман пятничный день мечеть Марджани открыла историко-культурный комплекс имени купца Бурганутдина Муллина. Таким образом, первый квартал Старо-Татарской слободы теперь полностью обустроен как крупный туристическо-ресторанный кластер.

Торжественное открытие комплекса мечети

Как сообщает информационный стенд на входе, мечеть совместно с прихожанами занималась реконструкцией зданий усадьбы, соблюдая все исторические чертежи, а в 2020-м по историческим справкам воссоздала его дворик. Известно, кстати, что среди вариантов названия также был «Историко-просветительский центр «Мирас».

О том, что мечеть «Аль-Марджани» откроет свой музейный комплекс, стало известно в середине лета — первым об этом объявил второй имам и советник по финансовой части мечети Мухаммад Джалалетдинов, сын имам-хатыба мечети Мансура хазрата Джалалетдинова. Это произошло на встрече Комитета по развитию туризма совместно с префектурой «Старый город» в рамках разработки проекта по реновации и модернизации территории Старо-Татарской слободы.

И вот, вчера комплекс открылся. Пока ведущие на двух языках представляли танцоров и музыкантов, всячески развлекая публику, мы начали изучение площадки с главного дома. Его в конце XIX века построил Бурганутдин Фахрутдинович Муллин, торговец сахаром, купец второй гильдии и благотворитель. В 2008 году дом сгорел в пожаре, к Универсиаде-2013 его, вместе с другими зданиями на улице Насыри, восстановили.

Сейчас в цоколе расположен магазин, в котором торгуют ремесленники. Первый этаж занимает музей с множеством экспонатов

Как сообщает «Реальное время», сейчас в цоколе расположен магазин, в котором торгуют ремесленники. Первый этаж занимает музей с множеством экспонатов — тут портреты байских семей, печатная машинка с арабскими буквами, люлька на пружине, платья, чайные наборы, кровать, ичиги, подушки, разумеется, сладости и сувениры. Сразу вырисовывается маршрут для гостей. Экскурсия по музею стоит 250 рублей.

«Новое старое» открытие дома Муллина

Кстати, дом Муллина работает не первый год — на сайте Tripadvisor о нем оставляют отзывы с января 2019-го, известно, что здесь туроператор «Татарские забавы» проводил интерактивную программу «Гостеприимный дом бая». Просто не было громкого открытия.

Теперь же вместо бая здесь — две девушки-гида, которые не сразу включились в беседу, но поняв, что перед ними журналист, встрепенулись и начали выкладывать новости.

Одна из них рассказала, что ее зовут Светлана, она преподает историю онлайн, а сюда пришла на замену другим гидам.

— Дом и раньше работал, и тут, по сути, был склад всего, что нашли в слободе. Многое не имело отношения к татарской культуре, мы половину вынесли — и до сих пор занимаемся чисткой. Наверху, на втором этаже, можно проводить банкеты, мы планируем там делать мастер-классы, — здесь она демонстрирует орнаментальные поделки и рисунки из пластилина. — Также мы хотим делать здесь занятия по каллиграфии.

Теперь вместо бая здесь — две девушки-гида

В некотором смысле это — развитие идей, начатых в этом же здании в 2014 году Музеем чак-чака — в нем гостей тоже встречают хозяйки дома, поят чаем со сладостями. Правда, через год выяснилось, что мечеть не могла сдавать переданное ему имущество в аренду, так что музей со скандалом съехал, а потом нашел новое пристанище. Кстати, на улице Насыри несколько музеев предлагают схожие услуги.

И вот теперь мечеть сама начала бизнес в рискованной сфере туризма — прибыль от него пойдет на содержание религиозной организации.

«Сразу мама вспоминается»

Сам же двор появился в результате сноса трогательного зоопарка — появилось огромное пространство между домом №7 и медресе. Теперь здесь газон, выстроены дорожки, соединяющие колодец и искусственный пруд, пасека (у мечети, кстати, есть и своя настоящая — на 100 ульев), птичий дом, поставлены телега и карета. Что-то похожее можно увидеть в Булгаре, а фрагментарно — в «Туган авылым». Получился маленький экспозиционный Диснейленд для гостей Казани. Председатель правления ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Зуфар Гаязов, ближайший сосед комплекса, не скрывает умиления при входе в музей: «Сразу мама вспоминается».

Ближе к улице Фатыха Карима расположились хостел и апартаменты «Кунак» (они тоже давно работают и даже помечены надписью «ИП Джалалетдинов»). Тут же — известная не только туристам, но и хипстерам одноименная кофейня, выходящая на улицу Насыри. Так же называется новая чайная галерея, в которой продаются варенья, мед, чайные сборы. Внутри уже сидят вездесущие бабушки и нахваливают оладьи — коймак. Кстати, на территории комплекса не продают алкоголь, но вот дресс-кода нет — так что рядом с тетушками в платках гуляют туристки в мини-юбках.

Двор появился в результате сноса трогательного зоопарка — появилось огромное пространство между домом №7 и медресе

В пространство двора вписаны несколько лет стоявшие у ресторанного комплекса скульптуры животных, площадка «Сабантуй», небольшой огород, беседка и дровяник.

От Екатерины Второй — к Рафису Бурганову

К угнездившимся среди дров старожилам обратился Мансур хазрат. Он рассказал историю Екатерины Второй, которая разрешила татарам построить каменную мечеть, которой он теперь и руководит. Тут же он пояснил присутствие на празднике заместителя премьер-министра РТ: когда Рафис Бурганов был главой Вахитовского района, а дома по улице Насыри стояли разрушенными, Мансур хазрат, оказывается, обращался к нему и просил передать ему дома для восстановления.

Вероятно, имам имел в виду, что прихожане участвовали в их ремонте. Ведь бывший дом купца Бурганутдина Муллина был передан мечети в пользование собственником — Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана. Комплекс строился под руководством Мухаммада Джалалетдинова — как рассказал его отец, таким образом было создано немало рабочих мест.

Мансур хазрат рассказал историю Екатерины Второй, которая разрешила татарам построить каменную мечеть, которой он теперь и руководит

Это явно не последняя реновация, которая ожидает Старо-Татарскую слободу. К примеру, на этой неделе завершается работа проектной школы «Ре-Практика» от московского архитектурного бюро «Рождественка» во главе с руководителем, экспертом Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Наринэ Тютчевой. Ее цель — «комплексная междисциплинарная оценка территории с целью исследования ее генетики, выявления проблем и формирования предложения по комплексному развитию с сохранением ее уникальности».

Территория все та же, лакомая — центр слободы. Вероятно, идеи, предложенные московскими архитекторами, префектура тоже учтет. Правда, хотелось бы, чтобы в слободе появлялись не только туристические объекты, но и точки притяжения бизнеса и творческой интеллигенции…

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