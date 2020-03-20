В связи с карантином Московская соборная мечеть проведет пятничный намаз в онлайн-режиме

Московская соборная мечеть опубликовала памятку по совершению пятничного намаза во время действия в Москве особого режима, связанного с распространением коронавируса. В связи с угрозой распространения в стране данной инфекции, совет улемов духовного управления мусульман РФ решил приостановить проведение коллективных и пятничных молитв во всех мечетях и молельных домах, а пятничный намаз, который мусульмане обязаны совершать вместе и в мечети, совершать в онлайн-режиме. Завтра состоится первое такое поклонение.

Также будет сокращено время чтения проповеди, а муэдзин во время азана — призыва на молитву — скажет не «спешите на [коллективную] молитву», а «молитесь в своих домах».

Онлайн-транляция пятничной молитвы будет организована на нескольких площадках — на сайте ДУМ РФ, сайте совета муфтиев России, сайте ДУМ Москвы, сайте Московской соборной мечети, а также на нескольких YouTube-площадках: https://www.youtube.com/user/tvumma и https://www.youtube.com/user/dummoscow.

Впервые онлайн пятничный намаз проведет и татарская община Финляндии. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил имам общины Рамиль Беляев.

Напомним, ранее в Московской соборной мечети началось круглосуточное чтение Священного Корана с просьбой защиты от распространения коронавируса.

На этой неделе духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Чтение пятикратных молитв дежурным имамом в индивидуальном порядке сохранится.



business-gazeta.ru