В Сысертском районе Свердловской области состоялся фестиваль, посвященный 100-летию ТАССР «Шире круг»

5 сентября Постпред РТ Х.М.Гильфанов принял участие в фестивале «Шире круг» п. Октябрьский Сысертского района. Участие в мероприятии также приняли Министр культуры Свердловской области С.Н.Учайкина, Глава Сысертского Городского Округа Д.А. Нисковских, Председатель Думы Сысертского городского округа И.И.Тугбаев, председатель Местной религиозной организации мусульман «Нур» п.Октябрьского Ш.Х. Шарипов, и другие.

Фестиваль «Шире круг» проходил в рамках Дня народов Среднего Урала и приурочен к 100-летию образования ТАССР. Фестиваль стал настоящим праздником национальных культур и дружбы. В программе фестиваля были представлены русская, татарская, молдавская, украинская культуры. Зрители услышали замечательные песни, увидели яркие танцы в исполнении творческой группой Сысертского округа и гостями Республики Татарстан Дили и Булата Нигматуллиных.

Постпредство РТ в Свердловской области