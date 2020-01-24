В Сызрани вместе напишут историю татар города

23 января состоялась рабочая встреча председателя Совета НКАТ г.о. Сызрань Ринада Ирфановича Шарафутдинова с активистом организации, уважаемым мусульманином города, автором книг «Гомерем агышлары…» и «Сызран – ижат бишегем» Раисом Тагировичем Бигловым. На ней обсуждался ход и этапы работы над книгой, посвященной истории сызранских татарских семей.

«Идея создания такой исторической летописи о жизни, достижениях и интересных фактах сызранских татарских семей возникла уже давно. Выдающихся людей много, каждая семья уникальна и интересна по-своему. Когда мы встречаемся на мероприятиях в Центре татарской культуры, видим таланты и умения татарских исполнителей, мастериц, уважаемых аксакалов, любуемся юными дарованиями. Все эти факторы и подтолкнули меня в какой-то момент запечатлеть, увековечить все факты и традиции нашего народа. И, конечно же, я сразу же обратился к талантливому автору – Раису Тагировичу Биглову, — рассказывает Ринад Шарафутдинов, — Раис Тагирович поддержал с большим воодушевлением и энтузиазмом данную идею. И как любой писатель стал делать наброски, создавать оглавление разделов книги о сызранских татарах. Сегодня мы встретились с целью обсудить наработки, а также разработать дальнейшие этапы работы».

В ходе беседы, Раис Тагирович представил Ринаду Ирфановичу своё второе издание – «Сызран – ижат бишегем», книга вышла совсем недавно, на татарском языке. И, как сказал автор, сейчас ведется работа над её переводом на русский язык.

16 марта в Центральной библиотеке г. Сызрани состоится презентация книги «Сызран – ижат бишегем» Раиса Биглова. Раис Тагирович пригласил председателя НКАТ, а также всех желающих на презентацию свой книги.

«На сегодняшней встрече мы обговорили все моменты работы над будущим изданием. И я хочу обратиться ко всем татарам нашего города с призывом внести свою лепту в историю татарского народа города Сызрани! Каждая семья, безусловно, имеет свою историю, свои корни, обладает бесценным опытом и знаниями о своих предках, гордится достижениями своих родных, близких людей. Чтобы все эти сведения не исчезли с годами, а остались в летописи, я призываю всех татар нашего города внести свой вклад в написание данного издания. Это могут быть фотографии, документы, письменные материалы, интересные и важные записи, предметы прикладного творчества, научные работы и многое другое», — обращается к сызранским татарам Ринад Ирфанович.

Материалы и сведения о свой семье, заслугах ее предков, можно предоставлять по адресу: ул. Ульяновская, д. 43, а также по всем вопросам звонить по телефону: 8-927-614-48-88.

«Давайте вместе напишем историю татар Сызрани!» — призвал Ринад Шарафутдинов.

Светлана Лаврентьева, координатор НКАТ г. Сызрани

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