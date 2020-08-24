В Таллине открыли семейный ресторанчик татарской кухни

На этой неделе в жизни татарской общины Таллина произошло знаковое событие – в эстонской столице на улице Татари (Tatari tänav) открылась первая татарская чайхана с халяльной едой. Инициаторами открытия чайханы стали муфтий Эстонии Ильдар хазрат Мухаммедшин и его супруга Иман ханум Махмутова.

– Иман ханум, скажите, что вас сподвигло на открытие данной чайханы?

– В Эстонии исторически уже с давних пор существует татарская община. С советское время татар было намного больше, но сейчас, и их количество уменьшилось. Поэтому у нас появилась идея создать в Таллине такой уголок татарской атмосферы, где бы наши соотечественники могли собираться вместе, чтобы пообщаться, попить чая и отведать наши национальные блюда.

– Сейчас во всем мире пандемия коронавируса, хочется узнать, как вы не побоялись открыть чайхану? Ведь для заведений общепита настали очень сложные времена.

– Что интересно, именно пандемия коронавируса способствовала тому, что мы наконец-то смогли воплотить в реальность нашу давнюю мечту. До пандемии моему супругу, Ильдару хазрату, приходилось все время быть в отъездах или на всевозможных встречах. У него практически не оставалось ни минуты свободного времени. Однако пандемия внесла свои коррективы, заставила изменить образ жизни. Он стал больше работать в режиме онлайн, а поездки практически сошли на нет. Ильдар хазрат по своей первой профессии пищевой инженер-технолог. И поэтому у него снова проснулся интерес к нашей давней идее. И мы стали активно искать подходящее место для аренды.

– На кого больше ориентирована чайхана: на татар, на мусульман, на эстонцев или же больше на туристов?

– Татар и вообще мусульман в Таллине не очень много. Поэтому наше кафе ориентировано не только на татар или мусульман. Мы открылись для всех желающих приобщиться к татарской еде, а вместе с этим и к татарской культуре в целом. Я думаю, эстонцам и туристам тоже будет интересно попробовать татарскую кухню. Надеюсь, после того как они попробуют наши блюда один раз, это превратится для них в обыденную привычку.

– Много ли мусульман живет в Эстонии, и, в частности, в Таллине? Как обстоят дела с доступностью халяльной еды в городе?

– По поводу количества мусульман в Эстонии нет точной статистики. Но предполагается, что сейчас в Эстонии живет от 3 до 5 тысяч мусульман и большинство из них живет в Таллине. На первом месте это татары, затем идут азербайджанцы и другие мусульманские народы из бывшего СССР. После обретения независимости в Эстонию стали приезжать мусульмане из других стран, как на работу, так и на учебу. Поэтому среди приезжих статистику никто не вел, их сейчас достаточно много.

Что же касается доступности халяльной еды в Таллине, то в принципе сейчас ситуация стала лучше, чем была прежде. В некоторых заведениях предлагают частично халяльную еду, например в турецких или азербайджанских заведениях. Но опять же не вся еда бывает халяльной. Поэтому нужно всегда спрашивать и уточнять.

А в некоторых заведения халяльные блюда специально указываются в меню. Очень много сейчас в Таллине заведений, где продается дёнер (в России он более известен как шаурма), они позиционируют себя как халяль. Потому что полуфабрикаты к дёнеру обычно привозят из Германии, где халяльная индустрия очень хорошо развита. Сейчас в Таллине только два заведения, где полностью халяльное меню — это кафе Истанбул-Кебаб и наша чайхана.

– Мы уже рассказывали об истории Татарской улицы (Tatari tänav) в Таллине. Ваш выбор места для чайханы был осознанным или же это чистая случайность?

– Действительно, улица Татари – это важное историческое место. Ведь здесь в свое время существовала Татарская слобода, и татары здесь компактно жили с давних времен. Поэтому конечно же выбор места был неспроста. Мы целенаправленно мечтали открыть чайхану именно на этой улице. И Всевышний нам помог. Мы смогли найти здесь подходящее место для аренды.

– А кто у вас в чайхане готовит? И какие в основном блюда готовите?

– У нас каждый день к 12 часам дня на казане готовится свежий плов из говядины, иногда индюшатины, а сейчас мы также планируем готовить из баранины. На первое у нас всегда татарский суп с лапшой. Из выпечки мы готовим перемячи, кыстыбый, а также на десерт чак-чак. У нас часто спрашивают про губадию, но пока у нас ее не готовят. Но, ин ша Аллах, думаю, что в будущем губадию тоже будем печь.

Все блюда в чайхане сейчас готовим мы сами. Мой супруг готовит плов. Ведь испокон веков плов традиционно готовили мужчины. А выпечку готовлю я вместе с помощницами. Каждый день все блюда готовятся с таким расчетом, чтобы к концу дня ничего не оставалось. Поэтому каждый день у нас в меню свежая еда. Работаем мы пока лишь по будням. Если будет большой спрос, ин ша Аллах, мы пересмотрим наш график и будем работать и по выходным дням.

Конечно же, после спада пандемии нас с супругом ждет много общественной работы. А сейчас, пользуясь появившимся сводным временем, мы стараемся обучить местных поваров всем тонкостям татарской кухни. В будущем мы планируем лишь следить за работой чайханы.

– Многие народы в России знакомы с татарской кухней. Знают про перемячи (хотя Москве их обычно называют бялешами), треугольники (эчпочмаки) и, конечно же, чак-чак. Очень интересно, а имеют ли эстонцы какое-либо представление о татарской кухне?

– Если честно, большинство эстонцев имеют слабое представление о татарской кухне. Наверное, только те, кто дружат с татарами или были у кого-то из татар в гостях. А так, чтобы в Таллине купить что-то из татарской кухни было просто нереально. Только очень редко представлялась такая возможность. В основном во время фестивалей или других мероприятий, когда национальные общества знакомили со своей национальной кухней. Но это все равно не очень масштабно. Поэтому одна из идей была все-таки познакомить людей с нашей кухней.

Прошло несколько дней со дня открытия и уже видно, как местные жители интересуются татарскими блюдами. И это радует, потому что она достойная и вкусная.

Иман Лия Махмутова — супруга муфтия Эстонии, Ильдара хазрата Мухаммедшина. Родилась в России. Среднее образование получила в Дамаске (Сирия). Закончила бакалавриат на факультете теологии и арабского языка Университета принцессы Нуры Абдулрахман в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). А затем там же магистратуру по мусульманскому праву. Член Европейской исламской конференции, основатель татарской воскресной школы в Таллине. С 2003 года проживает в Эстонии. Мухсин Нурулла.

islam-today.ru