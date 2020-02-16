В Таллине презентовали перевод татарского героического эпоса «ИДЕГЕЙ» на эстонский язык

В большом зале Центральной библиотеки г. Таллина состоялась презентация впервые изданного перевода татарского героического эпоса «ИДЕГЕЙ» на эстонский язык в адаптированном варианте (проза и рунический стих).Участие в мероприятии приянл Постоянный представитель Республики Татарстан в городе санкт-петербурге и ленинградской области Ренат Валиуллин.

Идею перевода эпоса «Идегей» предложил известный ученый-тюрколог, востоковед Артур Ласт. Переводом текста занимался эстонский поэт Пеетер Илус.

Артур Ласт, проживающий в Таллине, хорошо знаком с татарской историей и литературой, в том числе и с древними татарскими произведениями. Как отметил ученый, у него существует опыт перевода тюрко-язычных произведений на эстонский язык.

«Несмотря на то, что мы, эстонцы, живем на севере, мы интересуемся историей и литературой восточных, тюркских народов. На эстонский язык были переведены произведения Руми, Наваи, Низами и других тюркских классиков. В Эстонии работает Академический центр востоковедов», – сообщил Артур Лааст.

Востоковед считает, что этот труд будет интересным для эстонцев. «В Эстонии в целом любят читать. У нас в стране в год выпускается до 2 тысяч наименований новых книг», – говорит ученый. По его словам, речь не идет о дословном переводе произведения. Он считает, что стиль перевода должен быть беглым и привлекательным для читателя.

Общество татарской культуры «Идель» (г. Таллинн) на протяжении всей работы поддерживало связь с авторами, организовывало их визиты в Татарстан, встречи с Всемирным Конгрессом татар, Институтом Истории и Министерством Культуры Татарстана. Книга, объемом 56 страниц, с иллюстрациями и картамииздана ограниченным тиражом, 300 шт., впервые не только в Эстонии, но и в Европе и Скандинавии.

«Идегәй» — величавый средневековый литературный памятник татарского народа, чрезвычайно сложное по композиции и содержанию, в нём множество героев, масса событий, судеб, характеров. В нем затронуты и философия, и этика, и политика, в нем и война, и мир — почти все стороны жизни. В нём мы находим прекрасные образцы поэзии, описания природы, чувств и переживаний героев и многое другое.

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