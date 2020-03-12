В Таре началась работа по подготовке Всероссийского форума татарских краеведов

3 марта в Центре татарской культуры ОНК «Дом дружбы» г.Тары Омской области прошла деловая встреча с начальником Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, заслуженным деятелем науки РТ, профессором Альбертом Бурхановым, Исполнительным директором Областного татарского национально-культурного центра «Иртыш» Омской области Наилем Марятовым и активистом татарских общественных структур Омской области, бизесменом Насимом Мубаряковым, которая была посвящена подготовке проведения в городах Омске и Таре 22 – 27 сентября 2020 года очередного Всероссийского форума татарских краеведов.

Напомним, что предыдущий Форум, в котором участвовали около 200 делегатов из регионов Поволжья, Урала и Сибири, а также из Казахстана и Узбекистана, прошел в сентябре 2019 года в Томской области. Самой большой делегацией в этом форуме были представители Омской области.

Во время рабочей поездки в Тару у Альберта Бурханова и его омских коллег были запланированы встречи с заместителем главы Тарского муниципального района Омской области Владимиром Жилиным, директором «Санаторного оздоровительного лагеря «Лесная поляна» Андреем Цыганковым, руководителем Тарского объединения национальных культур «Дом дружбы» Еленой Нальгиевой. Эти встречи, как отметил А.Бурханов, прошли успешно.

В заключение гостям была предложена небольшая экскурсия – знакомство с национальными центрами ОНК «Дом дружбы», на которой специалисты Центра традиционной русской культуры, Центра Прибалтийских народов и Центра татарской культуры познакомили гостей города с традициями, обычаями и бытом народов Тарского Прииртышья.

В ходе поездки с 29 марта по 5 марта А. Бурханов с омскими коллегами посетили татарские села Усть-Ишимского и Тевризского районов Омской области, где были подняты вопросы развития татарского краеведения и перспективы развития татарских сел. В ходе поездки от имени руководства Исполкома ВКТ А.Бурхановым были вручены Благодарственные письма и книги активистам татарских общественных организаций.

Кроме того, А.Бурханов встретился в Омске с представителями Министерства региональной политики и массовых коммуникаций и руководителями татарских общественных организаций Омской области, где были также обсуждены вопросы подготовки к Всероссийскому форуму татарских краеведов в регионе.

Напомним, что А.Бурханов в 2019 году неоднократно побывал в городе Таре и селах Тарского района. При его непосредственном участии были проведены круглые столы по истории татарских сел Омско-Тарского Прииртышья, обсуждены вопросы межнационального сотрудничества в регионе, состоялись встречи с местными татарами и студентами учебных заведений г.Тара. Он также принял участие в концертах и праздничных мероприятиях с участием татарских коллективов г.Тары в ходе юбилея города.

Г.Сатышева, краевед, руководитель Центра татарской культуры — методист ОНК «Дом дружбы» г. Тара