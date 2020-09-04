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В Ташкенте прошла церемония возложения цветов по случаю окончания Второй Мировой войны

В Ташкенте прошла церемония возложения цветов по случаю окончания Второй Мировой войны

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 04.09.2020 0

3 сентября по инициативе Посольства Российской Федерации и представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан на территории Волгоградского мемориального комплекса состоялась торжественная церемония возложения цветов в честь окончания Второй Мировой войны.

В акции приняли участие Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Узбекистан Вадим Митрофанов, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Михаил Вождаев, представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Айдар Ахтареев, председатель Республиканского русского культурного центра Сергей Миронов, председатель Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкент Ришат Набиуллин, председатель Башкирского общественного культурного центра им.З.Валиди Ринат Гуляев, и.о. председателя КСОРС в Узбекистане Василий Костецкий и др.

В этот день в России и во всем мире проходят памятные мероприятия по случаю завершения одной из самых кровопролитных войн в истории человечества – Второй Мировой войны. Российские дипломаты и общественность Узбекистана поддержали данную акцию и почтили память воинов, завоевавших нашу общую Победу.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Информация с сайта: http://uzb.rs.gov.ru/ru/news/74660

 

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан

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