В Ташкенте провели литературно-музыкальный вечер, посвящённый 119–летию Хасана Туфана

10 декабря 2019г. в зале ТОКПЦ г. Ташкента при Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами провели литературно-музыкальный вечер, посвящённый 119 – летию известного татарского поэта Хасана Туфана.

Мероприятие было организовано татаро-башкирским творческим объединением «Дуслык» при поддержке ТОКПЦ г. Ташкента

Вечер открыла Заслуженный работник культуры Татарстана и Башкортостана Раиса Баймурзина.

«Судьба не поскупилась для меня на суровые испытания. И всё же я страстно люблю жизнь – вечно юную, вечно обновляющуюся»,- писал Хасан Туфан. Его стихи можно назвать жемчужинами татарской поэзии. О чём бы ни писал поэт- он пишет о Человеке: простом, мужественном, земном. Удивительная гармония и редкая музыкальность его поэзии позволили назвать его классиком ещё при жизни.

На вечере активное участие принимали студенты, учащиеся школ, активисты Олмазарского отделения ТОКПЦ г.Ташкента. Участники «Дуслыка» читали стихотворения Хасана Туфана, исполняли песни и народные танцы. Участникам вечера был показан фильм о жизни и творчестве поэта, подготовленный Габдуллой Волковым. Искренность, непосредственность и увлечённость исполнителей, доброжелательность публики создали неповторимую атмосферу добра, радости и счастья от встречи с настоящим искусством- лирикой Туфана.

Хасан Туфан (1900-1981) — выдающийся татарский поэт, Лауреат Государственной премии РТ им.Г.Тукая, творчество которого является истинно народным и пользуется огромной любовью. Он был ровесником бурного и богатого историческими событиями ХХ века и на протяжении десятков лет оставался на гребне наивысших достижений татарской поэзии.

А.Фазлутдинова