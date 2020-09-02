В Ташкенте состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ТАССР

28 августа в Представительстве Республики Татарстан в Республике Узбекистан, с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ТАССР.

В мероприятии приняли участие представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Ахтареев А.А., представитель Россотрудничества в Республике Узбекистан Вождаев М.В., председатель Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента Набиуллин Р.Х., первый заместитель председателя Правления ТОПКЦ г.Ташкента Тухватуллин Р.Г., представитель ПАО «Татнефть» в Республике Узбекистан Шарапов Р.И., представитель ПАО «КАМАЗ» в Республике Узбекистан Камилов Т.А., директор ООО «Татнефть-АЗС-Ташкент» Хабибуллин И.М., специальный корреспондент корпункта Телеканала «Татарстан новый век – Планета» в Республике Узбекистан Каримова С.И., и др.

Ахтареев А.А. в своем выступлении отразил 100 летний путь, пройденный Татарстаном, подробно осветив ее важнейшие исторические вехи, достижения и предстоящие задачи развития Республики.

Набиуллин Р.Х. рассказал о деятельности Татарского культурного центра и поблагодарил руководство Республики Татарстан, Национального Совета Всемирного конгресса татар за постоянное внимание и поддержку татар Узбекистана не смотря на дальнее расстояние от исторической родины.

Вождаев М.В. поздравил всех участников со знаменательной датой 100-летием ТАССР, Днем Республики Татарстан, поделился с предстоящими планами работы по укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, отметил сплоченность и активность татарской общины Узбекистана среди российских соотечественников. Вождаев М.В. выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия с Представительством Республики Татарстан и татарскими культурными центрами Узбекистана.

В рамках празднования 100-летия ТАССР состоялось награждение памятным знаком «100 лет образования Татарской АССР» председателя Правления ТОКПЦ г.Ташкента Набиуллина Р.Х., председателя Совета старейшин ТОКПЦ г.Ташкента Гиниятуллина Р.А., а также вручены дипломы и памятные подарки победителям интернет-викторины «100-летие ТАССР», проведенной представительством в преддверии Дня Республики Татарстан.

Победители определились следующим образом:

1 место – Шарапова Елена Анваровна из г.Бухара;

2 место — Ардаширова Люция Ханафиевна из г.Навои;

3 место — Гарифуллин Ильгиз Рашитович из г.Ташкента.

По окончанию мероприятия, собравшиеся ознакомились со зданием представительства.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан