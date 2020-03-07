В татарском драмтеатре Челнов устроят музыкальные вечера в честь 8 Марта

В Челнах в татарском драматическом театре 7 и 8 марта устроят музыкальные вечера в честь празднования Международного женского дня. Режиссер-постановщик вечеров — новый художественный руководитель театра Олег Киньзягулов — назвал их «Шэфэкъ».

«„Шэфэкъ“ — своеобразный разговор о женщине путем музыки, поэзии и пластики. Все музыкальные номера соединяются между собой единой сюжетной линией, где артисты театра Разиль Фахертдинов и Зульфия Галиуллина через пластику осмысляют путь становления женщины», — рассказали в культурном учреждении.

В постановке участвует вся труппа театра, задействованы татарские народные и профессиональные композиции, стихи татарских классиков. Хормейстером выступил заслуженный работник культуры РТ Анас Файрушин.

Представление покажут на татарском языке с синхронным переводом на русский 7 и 8 марта — в 18:00. Также во время антракта планируется чайная церемония с участием ведущих кондитеров Челнов.



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