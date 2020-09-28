В Татарском кукольном театре «Экият» пройдет пресс-показ спектакля для взрослых «Альмандар из Альдермыша»

1 октября в Татарском государственном театре кукол «Экият» представят новый спектакль для взрослой публики — произведение татарского классика Туфана Миннуллина «Альмандар из Альдермыша».

Спектакль поставлен на татарском языке, но будет идти с синхронным переводом на русский язык.

Это история о том, как небесные силы посылают к старику Альмандару, которому исполнился 91 год, посланника смерти. Однако Альмандар из деревни Альдермыш удивительно светлый старик, да и стариком его не назовешь. Он полон жизни, энергии, идей, планов и умирать не собирается. Впервые повстречав такого старика, посланник смерти сам выискивает пути, чтобы продлить ему жизнь.

Режиссер постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Татарстана Ильгиз Зайниев.

Лика Исаева

kazan.kp.ru