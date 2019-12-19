15 декабря 2019 г. в Татарском культурном центре г. Москвы состоялось итоговое расширенное заседание Областной Автономии. На Совете приняли участие представители 13 городов Московской области, а также приглашенные гости, которые за прошедший период принимали активное участие в подготовке и проведении ряда мероприятий Автономии: Д. Сагал-представитель Министерства физической культуры и спорта Московской области, О. Латыпов- директор ассоциированной школы ЮНЕСКО – МБОУ СОШ №2 им. В.Н. Михайлова (г. Королев), А.Галимов- ветеран, общественный деятель и публицист г. Москвы, И. Мустафин – руководитель Благотворительного Фонда «Вместе», И.Шигапов- главный режиссер Юбилейного мероприятия. Их Ф. Мухтасаров отдельно поблагодарил, вручив Благодарственные письма и подарки от имени Автономии. В течение Заседания также многие активисты были награждены Благодарственными письмами с приложением памятных буклетов и брошюр мудрых мыслей, изданных Автономией.

На заседании были подведены итоги года с обозначением главных мероприятий (прилагается к данной статье), При этом Ф.Мухтасаров напомнил, что главное событие года — Юбилейный Фестиваль — был организован в счет Гранта от Министерства культуры РТ.

Обозначены основные мероприятия 2020 г. (более подробный план будет сформирован с учетом дополнительных предложений Местных автономий до конца декабря), это: Фестиваль «Музыкальное искусство татарского народа-как культурное достояние России», Московский областной Сабантуй-которые будут посвящены 100-летию образования ТАССР и 75-летию победы в ВОВ.

Также в следующем году предстоит провести очередную отчетно-выборную Конференцию Областной Автономии.

На Совете также рассмотрены и принято решение:

— о создании при РТНКА МО отделения Общества «Ак калфак», руководителем утверждена кандидатура З.Сулеймановой (рук. ансамбля «Татарские напевы, г. Подольск);

— о включении в состав РТНКА МО новой автономии – Общественной организации «Местная татарская национально-культурная автономия г.о.Красногорск»-председатель

Р. Юсупов.

После завершения деловой части участники Заседания с удовольствием попили чай со вкусной выпечкой, приготовленной руками самих активистов, а также рестораном культурного центра, чередуя это с песнями под баян.

В завершение все друг-друга еще раз поздравили с Наступающим Новым годом и с хорошим настроением разъехались по домам.

Пресс-центр РТНКА МО

mosobltatar.ru