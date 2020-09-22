В Татарском культурном центре Москвы чествовали легендарного общественного деятеля татарской общины

19 сентября в Татарском культурном центре Москвы состоялось чествование Гаяса Алиевича Ямбаева —легендарного общественного деятеля татарской общины.

За 30 лет своей деятельности он реализовал в столице ряд значимых общественных проектов, в числе которых детский сад и школа с татарским национально-культурным компонентом, МРОМ «Ихляс» и другие.

Поздравить юбиляра с 80-летием собрались его родные и близкие.

Свои поздравления также выразили первый заместитель Председателя СМР и ДУМ РФ Рушан хазрат Аббясов, заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин, заместитель префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Альберт Юмадилов, активисты окружных автономий и религиозных организаций.

Артисты и творческие коллективы ТКЦ подготовили для юбиляра концертную программу.