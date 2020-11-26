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В Татарском культурном центре Москвы пройдет мастер-класс «Хочу петь»

В Татарском культурном центре Москвы пройдет мастер-класс «Хочу петь»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 26.11.2020 0 7

Автономия татар Москвы знает, как направить таланты, ресурсы и вдохновение своих гостей в правильное русло.

28 ноября в 14.00 в Татарском культурном центре педагог по вокалу, певица, лауреат вокальных конкурсов Ильнара Нигматуллина проведет открытый мастер-класс для всех, кто уверен: «Хочу петь!».

По словам организаторов, участники смогут узнать, как развивать музыкальный слух и чувство ритма, как управлять своим голосом, как передать эмоции через песню — и многое другое…

Неизменное правило посещения всех мероприятий в Татарском культурном центре: обязательное соблюдение перчаточно-масочного режима и социальной дистанции.

📍Малый Татарский переулок д.8
🗓28 ноября
🕰 14.00

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