В Татарском культурном центре Москвы пройдет мастер-класс «Хочу петь»

Автономия татар Москвы знает, как направить таланты, ресурсы и вдохновение своих гостей в правильное русло.

28 ноября в 14.00 в Татарском культурном центре педагог по вокалу, певица, лауреат вокальных конкурсов Ильнара Нигматуллина проведет открытый мастер-класс для всех, кто уверен: «Хочу петь!».

По словам организаторов, участники смогут узнать, как развивать музыкальный слух и чувство ритма, как управлять своим голосом, как передать эмоции через песню — и многое другое…

Неизменное правило посещения всех мероприятий в Татарском культурном центре: обязательное соблюдение перчаточно-масочного режима и социальной дистанции.

📍Малый Татарский переулок д.8

🗓28 ноября

🕰 14.00